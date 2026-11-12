« On ne m’a jamais prévenu » : des milliers de personnes handicapées découvrent que leur carte d’invalidité expire le 31 décembre 2026

Dans un peu plus d’un an, votre ancienne carte d’invalidité ne vaudra plus rien, même marquée « définitive ». Les démarches prennent des mois : combien de temps vous reste-t-il vraiment pour agir ?

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Nicolas Jean
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« On ne m'a jamais prévenu » : des milliers de personnes handicapées découvrent que leur carte d'invalidité expire le 31 décembre 2026
« On ne m’a jamais prévenu » : des milliers de personnes handicapées découvrent que leur carte d’invalidité expire le 31 décembre 2026 © Social Mag
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Après le 31 décembre 2026, l’ancienne carte d’invalidité ne permettra plus de justifier des droits de son titulaire, quel que soit le délai inscrit dessus. Elle sera définitivement remplacée par la carte mobilité inclusion mention invalidité, la fameuse CMI invalidité, confirme TF1 Info.

Service-Public.fr, le site édité par la Direction de l’information légale et administrative, est formel sur ce point : même les cartes dites définitives ou portant une date d’expiration postérieure à cette échéance cesseront d’être valables. Seule la CMI invalidité fera foi pour accéder aux priorités dans les files d’attente et les transports.

Le site recommande donc à tous les détenteurs d’une carte d’invalidité de déposer dès à présent une demande de CMI auprès de leur Maison départementale pour personnes handicapées, en ligne ou via un formulaire papier à renvoyer.

La CMI invalidité est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Les anciennes cartes, elles, ne sont plus délivrées depuis cette date : elles restaient simplement valables jusqu’à leur expiration, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Priorité, réductions et avantages fiscaux

La CMI invalidité donne un accès prioritaire aux places assises, dans les salles d’attente comme dans les transports en commun et les établissements recevant du public. L’accompagnant du titulaire bénéficie du même avantage.

Elle ouvre aussi droit à des réductions tarifaires chez des transporteurs comme Air France ou la SNCF, et à une demi-part supplémentaire pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Pour les travailleurs handicapés, elle peut suffire à prouver le handicap sans passer par une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, selon le site public Mon Parcours Handicap.

La carte est attribuée à deux types de profils : les personnes dont le taux d’incapacité atteint au moins 80 %, et celles classées en invalidité de 3e catégorie, c’est-à-dire percevant une pension d’invalidité assortie d’une majoration pour tierce personne. Ce classement suppose de ne pouvoir exercer aucune activité professionnelle et d’avoir besoin d’une assistance pour les gestes de la vie courante.

C’est la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au sein de chaque MDPH, qui fixe le taux d’incapacité et la durée d’attribution. Une fois la décision rendue, la carte, produite au format carte bancaire par l’Imprimerie nationale, est délivrée gratuitement.

La demande se dépose auprès de la MDPH du département concerné, en ligne ou sur papier. Le dossier doit être complet : formulaire, certificat médical récent, copie d’une pièce d’identité et justificatif de domicile. Service-Public.fr rappelle que l’examen par la MDPH et la commission peut prendre plusieurs mois selon les départements, d’où l’intérêt de s’y prendre bien avant le 31 décembre 2026.

Sans cette démarche engagée à temps, les détenteurs de l’ancienne carte risquent de se retrouver, après cette date, sans aucun justificatif valable de leurs droits.

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