Vacances 2027 : les billets TGV jusqu’en juillet sont en vente, mais tous les trains ne suivent pas

Préparer les vacances d’hiver, les ponts de printemps et les premiers départs de juillet lors d’une même réservation : le calendrier SNCF change ce jeudi 12 novembre 2026. Les billets TGV INOUI sont proposés à la vente pour les circulations du 7 janvier au 2 juillet 2027. Pour les familles, c’est surtout la possibilité de planifier plusieurs voyages sans attendre une nouvelle ouverture générale au printemps.

La page officielle d’ouverture des ventes de SNCF Connect détaille les périodes selon les trains. Le calendrier habituel de quatre mois est élargi pour une partie des dessertes TGV, mais il ne s’applique pas uniformément à tous les services ferroviaires.

Pourquoi une date disponible sur un TGV ne l’est pas forcément sur un autre train

Pour les TGV INOUI nationaux, les ventes annoncées le 12 novembre couvrent les voyages jusqu’au 2 juillet. Les INTERCITÉS, eux, sont proposés pour des circulations du 7 janvier au 31 mars 2027 seulement. Les TGV Lyria et les TGV INOUI vers l’Italie ou l’Espagne ouvrent, pour leur nouvelle période de réservation, des voyages du 1er avril au 2 juillet.

Du côté d’OUIGO, l’ouverture principale pour les trains à grande vitesse et la liaison classique Paris–Bruxelles a déjà eu lieu le 30 septembre. Les OUIGO Train Classique circulant en France sont normalement mis en vente soixante jours à l’avance. Les TER dépendent de règles qui varient selon les régions : aucun calendrier national unique ne permet donc d’affirmer que toutes les correspondances sont réservables dès aujourd’hui.

Pour un voyage combinant un TGV, un TER et un retour quelques jours plus tard, l’une des étapes peut encore manquer. SNCF Connect indique que des travaux sur les voies peuvent décaler la mise en vente de certains trains. Cela ne signifie pas nécessairement que la circulation a été supprimée.

Ce que cela change pour les vacances en famille

Un calendrier plus long laisse davantage de temps pour comparer les horaires, choisir des places côte à côte lorsqu’elles sont proposées et coordonner les réservations de logement. Il ne garantit pas un tarif minimal : le prix dépend du train, de la demande, des réductions applicables et des conditions du billet. L’ouverture anticipée permet surtout d’élargir le choix initial.

Il faut aussi regarder la date du retour. Si le trajet aller est ouvert mais pas le retour, l’opérateur propose soit d’acheter séparément, soit d’attendre que les deux directions soient réservables. L’option la plus adaptée dépend notamment des règles d’échange ou d’annulation du tarif retenu.

Avant de valider un séjour, mieux vaut donc vérifier chaque segment du voyage plutôt que de conclure qu’une destination est complète sur la seule base de l’ouverture des TGV. La dernière date annoncée pour cette vague de ventes reste le 2 juillet 2027.