Un site belge ouvre les archives de 30 000 noms de famille, y compris ceux du nord de la France

Un nom de famille peut conserver la trace d’un métier ancien, d’un lieu ou d’un surnom oublié. Depuis le 10 novembre 2026, un nouveau portail belge entend rendre ces histoires plus faciles à consulter. Baptisé Namenloket, il a été présenté officiellement à Gand, lors d’une soirée organisée autour du patrimoine des noms.

Ce projet réunit notamment l’Université de Gand, l’association Variaties et plusieurs partenaires spécialisés dans l’étude des langues et de l’histoire. Son premier grand chantier consiste à rendre consultable le Woordenboek van Familienamen in België en Noord-Frankrijk, le dictionnaire des noms de famille de Belgique et du nord de la France élaboré par le chercheur Frans Debrabandere.

Selon les informations diffusées lors du lancement, la recherche porte sur environ 30 000 noms. Le chiffre concerne les entrées annoncées du corpus, non 30 000 familles dont la parenté aurait été reconstituée. L’association Variaties avait fixé l’inauguration au mardi 10 novembre, au centre culturel De Centrale de Gand.

Pourquoi les familles françaises peuvent aussi être concernées

Le titre du dictionnaire donne la particularité du projet : son périmètre historique dépasse la frontière belge. Les patronymes présents dans le nord de la France peuvent partager des origines linguistiques et des formes anciennes avec ceux de Flandre et de Wallonie. Pour une personne dont les ancêtres ont vécu de part et d’autre de la frontière, cette documentation peut offrir des pistes intéressantes.

Les responsables du Namenloket expliquent avoir voulu sortir des rayonnages de bibliothèques des travaux autrefois difficiles d’accès. Le portail ne doit pas seulement regrouper des notices : il prévoit aussi des explications sur les noms de lieux, les surnoms, les prénoms et la manière dont des noms se forment et évoluent. Le travail de transcription et de présentation est distinct de la création de données historiques nouvelles.

La différence avec un site de généalogie est essentielle. Connaître l’étymologie probable d’un patronyme ne permet pas de démontrer que deux personnes portant le même nom appartiennent à la même lignée. Pour reconstituer des liens de parenté, il faut toujours confronter les hypothèses aux registres d’état civil, aux actes paroissiaux et aux autres archives familiales.

Le projet reconnaît aussi une limite importante : les dictionnaires patrimoniaux anciens reflètent imparfaitement les noms arrivés plus récemment avec les migrations. Les porteurs de ces patronymes ne doivent donc pas interpréter leur absence comme celle d’une histoire familiale. Les partenaires envisagent d’élargir les données et les contributions au fil du temps.

L’adresse annoncée du portail est namenloket.be. La mise en ligne du dictionnaire constitue surtout une nouvelle possibilité de recherche pour les curieux de leur nom, particulièrement dans les régions où les histoires françaises, flamandes et wallonnes se croisent.