Ryanair : les bagages en soute doivent désormais être déposés une heure avant le départ

Vingt minutes de marge ont disparu pour les passagers qui enregistrent une valise en soute chez Ryanair. Depuis le mardi 10 novembre 2026, les comptoirs d’enregistrement à l’aéroport et de dépôt des bagages ferment 60 minutes avant l’heure de départ prévue, au lieu de 40 minutes auparavant. La règle s’applique sur l’ensemble du réseau de la compagnie, y compris dans les aéroports français qu’elle dessert.

Pour un vol prévu à midi, le bagage en soute doit donc avoir été remis avant 11 heures, et non à 11 h 20 comme dans l’ancien dispositif. Attendre que le vol apparaisse en retard ne constitue pas une assurance : l’heure de référence annoncée est celle du départ programmé. Ryanair a confirmé cette évolution dans son rappel officiel du 27 octobre, après une première annonce en avril.

Qui doit réellement arriver plus tôt ?

La compagnie indique que la modification concerne environ 20 % de ses clients, ceux qui font enregistrer un bagage en soute. Les personnes ayant seulement un sac ou une valise cabine et ayant déjà effectué leur enregistrement en ligne peuvent continuer à se présenter directement aux contrôles de sûreté, puis à leur porte d’embarquement. Leurs délais d’enregistrement numérique ne changent pas du fait de cette mesure.

La distinction est essentielle : la nouvelle échéance n’est pas une restriction supplémentaire sur les dimensions du bagage cabine. Les dimensions et options de bagages relèvent toujours des conditions de bagages de Ryanair, qui prévoient un petit sac personnel dans le tarif de base et différentes options payantes pour les autres bagages.

Le passage de 40 à 60 minutes touche également les personnes qui ont besoin d’un enregistrement directement au comptoir de l’aéroport. Dans sa foire aux questions actualisée, Ryanair précise que les guichets ferment strictement une heure avant le départ, sauf information contraire notifiée au passager, et qu’un retard peut entraîner un refus d’embarquement sans remboursement.

Pourquoi cette modification change l’organisation du trajet

Les voyageurs qui prennent le train, un autocar ou une voiture pour rejoindre l’aéroport doivent désormais tenir compte d’une limite plus précoce au dépôt du bagage, en plus du temps nécessaire pour rejoindre le terminal. Il ne suffit pas d’arriver dans la file exactement à l’heure de fermeture : la valise doit avoir été enregistrée dans les délais.

Ryanair explique vouloir donner davantage de temps aux voyageurs concernés pour franchir les contrôles de sûreté et, le cas échéant, de passeport. La compagnie conseille généralement d’être à l’aéroport environ deux heures avant le décollage. Le nouveau délai de dépôt ne remplace pas l’heure limite distincte à la porte d’embarquement.

Dans la pratique, le réflexe le plus utile reste de consulter la réservation, de terminer l’enregistrement en ligne avant le trajet lorsque cela est possible et de vérifier les informations transmises par la compagnie pour le vol précis. Le changement est effectif depuis le 10 novembre : il ne s’agit ni d’un projet européen sur les bagages ni d’une règle nouvelle imposée à toutes les compagnies aériennes.