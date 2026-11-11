iPhone 17 : 74 euros d’écart entre deux prix relevés avant le Black Friday

Le 10 novembre 2026, deux suivis de prix français affichaient des montants sensiblement différents pour le même smartphone : un iPhone 17 classique de 256 Go. APulse relevait 945,55 euros chez Pixmania, tandis que FranceMetrics indiquait 1 019,99 euros chez Amazon. L’écart atteint 74,44 euros, avant d’éventuels frais annexes et sans garantie que les offres soient encore disponibles au moment de l’achat.

Pour une famille qui prévoit ce téléphone à l’approche du Black Friday, fixé au 27 novembre, le point intéressant n’est pas une réduction exceptionnelle attribuée à l’un des marchands. C’est la différence de prix relevée pour une même configuration, sur deux plateformes de suivi qui n’observent pas nécessairement les mêmes vendeurs au même instant.

Le montant de 1 019,99 euros chez Amazon avait déjà été présenté dans une analyse publiée le 10 novembre, à partir d’un suivi remontant à octobre. Mais un prix qui a baissé chez un distributeur ne devient pas automatiquement le plus attractif du marché.

Une comparaison n’est pas une remise officielle

Le suivi APulse précise que ses relevés portent sur des offres neuves en stock, sans intégrer d’éventuels frais de livraison. Pour l’iPhone 17 de 256 Go, son plus bas prix observé depuis la mi-octobre est de 943,88 euros, légèrement inférieur aux 945,55 euros relevés le 10 novembre. Il serait donc abusif de présenter le tarif du jour comme un nouveau record de baisse.

Avant de commander, il faut comparer exactement la même capacité de stockage, le modèle standard ou Pro, l’état neuf ou reconditionné et l’identité du vendeur. Dans une place de marché, le nom de la plateforme ne suffit pas toujours à identifier l’entreprise qui expédie le produit ou gère la garantie.

Un coupon à saisir au paiement, des frais de transport ou un programme de fidélité peuvent modifier le prix final. Une offre affichée la veille peut aussi disparaître ou être remplacée sans préavis. Ces deux relevés constituent donc des repères datés, et non des propositions d’achat encore vérifiées le 11 novembre.

Le prix barré obéit à une règle différente

La DGCCRF rappelle que lorsqu’un vendeur annonce une réduction, son prix antérieur de référence doit, en principe, correspondre au prix le plus bas qu’il a pratiqué au cours des trente jours précédents. Une comparaison entre les tarifs de deux entreprises n’est pas la même chose qu’une réduction annoncée par l’une d’elles.

Pour se fixer un budget avant le 27 novembre, une méthode simple consiste à noter la configuration exacte, le montant total à payer et les conditions de retour, puis à vérifier à nouveau plusieurs vendeurs le jour de l’achat. L’écart observé le 10 novembre suffit à montrer qu’un prix médiatisé n’est pas nécessairement le seul prix pertinent.