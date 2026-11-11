Réfugiés d’Ukraine : 4,37 millions de personnes sous protection temporaire dans l’UE

Dans l’Union européenne, 4,37 millions de personnes ayant fui la guerre en Ukraine bénéficiaient de la protection temporaire au 30 septembre 2026. Ce total, publié le 10 novembre par Eurostat, est inférieur de 61 055 personnes à celui du mois précédent, soit une diminution de 1,4 %. Mais l’essentiel de ce recul ne doit pas être interprété comme un mouvement équivalent de retours en Ukraine.

Le nouvel état des lieux met en lumière les différences entre pays d’accueil, les changements de statut administratif et les enjeux durables d’accès au logement, au travail ou à l’accompagnement social.

Une baisse globale alors que 25 pays enregistrent une hausse

Les données d’Eurostat publiées le 10 novembre montrent une situation contrastée. Entre la fin août et la fin septembre, le nombre de personnes enregistrées sous protection temporaire a augmenté dans 25 des 27 États membres de l’Union. L’Allemagne a comptabilisé 5 515 bénéficiaires supplémentaires, la Roumanie 3 900 et l’Italie 2 505.

Deux pays seulement enregistrent une diminution : la Pologne, avec 80 850 bénéficiaires de moins, soit 8,6 %, et la Tchéquie, avec 6 640 de moins, soit 1,7 %. La baisse polonaise, à elle seule, dépasse donc la diminution observée au niveau européen, tandis que les évolutions positives dans les autres pays en compensent une partie.

Ce décalage souligne une limite importante des comparaisons mensuelles : un registre de bénéficiaires ne constitue pas un relevé direct des déplacements physiques des personnes.

Pourquoi les chiffres polonais ne signifient pas 80 850 départs

Eurostat précise que la baisse enregistrée en Pologne tient principalement à des modifications administratives. Des personnes sont notamment passées sous des permis de séjour temporaires ordinaires. Les autorités ont également procédé à une mise à jour des dossiers actifs en retirant des inscriptions devenues inactives.

Autrement dit, la sortie du décompte de protection temporaire ne signifie pas nécessairement une sortie du pays, et encore moins un retour en Ukraine. Certains bénéficiaires peuvent continuer à résider légalement dans leur État d’accueil sous un autre statut. Le nombre de retours effectifs ne peut donc pas être déduit de la seule baisse polonaise.

L’office statistique européen avertit également que les pratiques de désinscription diffèrent d’un État à l’autre. Lorsqu’un nettoyage de fichier est réalisé ponctuellement plutôt qu’en continu, il peut créer une variation mensuelle particulièrement importante. Cette précaution est indispensable pour comprendre l’évolution des chiffres sans confondre changements de droits et mobilité réelle.

Allemagne, Pologne et Tchéquie restent les principaux pays d’accueil

À la fin septembre, l’Allemagne accueillait 1 300 070 bénéficiaires, soit 29,7 % du total européen. Venaient ensuite la Pologne avec 858 545 personnes, soit 19,6 %, puis la Tchéquie avec 391 720 personnes, soit 9 %. Ces trois pays concentrent une part importante des personnes enregistrées.

Rapportés à la population nationale, les chiffres donnent une autre lecture des efforts d’accueil. La Tchéquie compte 35,9 bénéficiaires pour 1 000 habitants, devant la Slovaquie à 28 et Chypre à 27,4. La moyenne européenne est de 9,7 pour 1 000 habitants. Les volumes absolus et les proportions par habitant ne répondent pas à la même question.

Les ressortissants ukrainiens représentent 98,5 % des personnes recensées. Selon la ventilation disponible, 44,1 % sont des femmes adultes, 27,9 % des hommes adultes et 28 % des mineurs. Cette répartition repose sur les dossiers pour lesquels ces informations sont connues.

Pour la France, des comparaisons à manier avec prudence

La protection temporaire est un mécanisme européen mis en place pour répondre à l’afflux massif de personnes déplacées après l’invasion russe de l’Ukraine. Il offre un cadre d’accueil immédiat et temporaire distinct de l’examen habituel des demandes d’asile individuelles. Son fonctionnement concret mobilise des administrations mais aussi les services chargés de l’hébergement, de la scolarisation et de l’intégration.

Les données françaises comportent une particularité signalée par Eurostat : les mineurs sont généralement exclus du décompte transmis. Comparer sans correction le chiffre français à celui d’un pays qui recense les enfants conduirait donc à des conclusions trompeuses sur l’ampleur relative de l’accueil.

L’Union européenne a par ailleurs prolongé ce régime de protection jusqu’au 4 mars 2028. Pour les familles concernées et les acteurs sociaux, cette échéance fournit un horizon administratif, mais elle ne remplace pas le suivi des conditions concrètes de séjour et d’accès aux services.

La nouvelle publication statistique rappelle ainsi que les besoins d’accompagnement persistent dans la plupart des pays européens, même lorsqu’un indicateur agrégé diminue. Pour comprendre les trajectoires des personnes déplacées, il faut distinguer soigneusement départs, changements de titre de séjour et mises à jour des registres.