La publicité de Noël de Tesco montre un livreur trop serviable : des salariés y voient des gestes interdits

Une publicité de Noël de Tesco, destinée à montrer la générosité d’un livreur, a déclenché une discussion inattendue au Royaume-Uni. Des internautes se présentant comme chauffeurs-livreurs estiment que les gestes montrés dans le film seraient, dans la vraie vie, contraires aux consignes professionnelles qu’ils doivent respecter.

La séquence met en scène une cliente dont la commande de courses a été envoyée à une ancienne adresse. Le livreur accepte de faire davantage que déposer les sacs : il retrouve la cliente à mi-chemin, puis lui offre un trajet lorsque sa voiture tombe en panne. Pour l’histoire publicitaire, c’est un geste de solidarité qui transforme un contretemps en moment de fête.

Le 10 novembre 2026, Sky News a rapporté les réactions publiées en ligne, notamment dans une discussion Reddit. Plusieurs contributeurs affirmant travailler dans la livraison considèrent que la scène cumule des gestes auxquels leur formation leur demande précisément de renoncer. Leur identité et leurs conditions contractuelles n’ont pas toutes été vérifiées indépendamment.

Une publicité qui se heurte aux règles réelles du métier

Le décalage tient à deux actes : changer les modalités de remise des courses à la demande d’un client et transporter personnellement celui-ci. Dans les métiers de la livraison, le parcours, la responsabilité du véhicule, l’assurance, la traçabilité des commandes et la sécurité des personnes peuvent encadrer strictement ce type d’initiative.

Ces contraintes ne signifient pas que chaque chauffeur britannique serait automatiquement licencié pour un geste semblable. Les règles précises dépendent de l’employeur, du contrat et des circonstances. Mais certains internautes se présentant comme salariés décrivent la scène comme le contraire de ce qu’ils ont appris lors de leur formation.

Ce débat révèle un ressort classique de la publicité : l’entreprise valorise une relation humaine exceptionnelle, alors que l’organisation réelle du service doit composer avec des procédures répétables et des risques à maîtriser. Le livreur modèle d’une fiction n’est pas nécessairement le livreur qui suit le mieux les consignes de son employeur.

Tesco assume la liberté de la fiction

Interrogée par Sky News, l’enseigne explique avoir pris des libertés créatives pour raconter une histoire de Noël. Elle insiste sur la place centrale de la sécurité des clients et des employés dans l’activité réelle et rappelle que ses équipes disposent de consignes pour la remise des courses. Lorsqu’une commande pose problème, le service client est censé apporter une solution.

Il ne s’agit donc pas d’une annonce de modification des procédures de livraison, ni de la preuve qu’un salarié Tesco aurait effectué les actions du film. La publicité ne constitue pas un document de formation ou une description des pratiques habituelles de l’entreprise.

Pour les consommateurs français, l’épisode illustre aussi la différence entre le service promis par les campagnes commerciales et les marges de manœuvre concrètes des salariés chargés des livraisons. En cas d’adresse erronée, de retard ou d’incident, contacter le service client reste plus sûr que demander au chauffeur une improvisation hors de son parcours prévu.

Le film de Noël continue ainsi de remplir sa fonction narrative, mais les réactions montrent qu’une scène jugée chaleureuse par le public peut aussi être lue par les professionnels comme un problème de sécurité et de responsabilité.