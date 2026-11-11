Des poids de musculation rappelés chez Noz portent les mêmes codes-barres qu’un ancien rappel chez Action

Des poids de musculation de 10 kg peuvent sembler identiques à bien d’autres accessoires de sport. Mais trois codes-barres méritent une vérification : 8714333018244, 8714333018251 et 8714333018268. Ils figurent dans un rappel publié le 9 novembre 2026 sur RappelConso, concernant des kettlebells de la marque Via Chasse B.V. vendues dans les magasins Noz.

Le motif est inhabituel. La fiche officielle mentionne des niveaux élevés de rayonnements ionisants. Elle précise qu’il n’existe pas de danger immédiat signalé, mais qu’une utilisation régulière et prolongée pourrait présenter un risque pour la santé. Ce constat ne signifie pas que chaque acheteur a reçu une dose dangereuse, ni que l’administration a publié une mesure individuelle d’exposition.

La période de commercialisation concernée chez Noz va du 3 au 20 août 2026, dans toute la France. Les références sont 1006426419, 1006426420 et 1006426421. La procédure est un rappel volontaire initié par le professionnel ; elle ne correspond pas à un arrêté préfectoral interdisant tous les accessoires de musculation de cette catégorie.

Pourquoi le nom d’Action réapparaît

Un rapprochement avec une autre enseigne vient de l’historique officiel des produits. Une fiche RappelConso datée du 11 septembre 2025 signalait déjà des kettlebells de 10 kg Via Chasse B.V. vendues chez Action entre le 28 juillet et le 7 août 2025. Elle mentionnait exactement les trois mêmes codes-barres, avec le même motif de rayonnements ionisants.

Cette concordance permet de reconnaître des références communes à deux procédures successives. Elle ne prouve pas que les articles vendus chez Noz en 2026 proviennent des mêmes lots physiques que ceux vendus chez Action en 2025. Les fiches donnent deux périodes de commercialisation et deux distributeurs différents : il serait inexact de les fusionner en un seul rappel.

Les informations disponibles ne permettent pas non plus de chiffrer la quantité de rayonnement émise par chaque produit vendu chez Noz, ni le nombre d’unités encore présentes dans les foyers. Le risque doit être présenté tel que le décrit l’autorité, sans le minimiser ni annoncer des conséquences médicales non établies.

Que faire si ce poids se trouve chez vous ?

La consigne de la fiche du 9 novembre est simple : ne plus utiliser le produit et le rapporter au point de vente pour obtenir un remboursement. Pour identifier l’accessoire, mieux vaut confronter la marque, son poids, les références et les codes-barres à la fiche officielle plutôt que se fier uniquement à sa couleur ou à sa forme.

Le rappel de 2026 vise les magasins Noz. Si le produit a été acheté précédemment chez Action, il faut consulter la fiche correspondant à cette enseigne et à sa période de commercialisation, car les modalités de procédure ne sont pas nécessairement les mêmes. Aucun retour par courrier ni destruction par l’acheteur n’est demandé dans la fiche Noz.

Pour les consommateurs qui n’ont plus l’emballage, la démarche prudente consiste à demander à l’enseigne de vérifier la référence avant toute nouvelle utilisation. L’information déterminante n’est pas la présence d’une lueur, d’une odeur ou d’une anomalie visible : le risque décrit ne se détecte pas à l’œil nu. Le remboursement figure bien parmi les mesures prévues pour les articles rappelés.