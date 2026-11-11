« Je paie 5€ pour un repas complet » : ce retraité passe chaque décembre dans ce pays à 20°C alors que ses voisins grelottent en France

Climat doux, repas à moins de 5 euros, nuits en riad pour une vingtaine d’euros et vols de quelques heures depuis la France : le Maroc réunit les ingrédients d’une évasion au soleil sans faire exploser le budget, rapporte L’Internaute. Vols courts, hébergement bon marché et cuisine accessible en font une option prisée face aux destinations lointaines où s’envoler coûte souvent bien plus cher en temps comme en argent.

En décembre, le thermomètre dépasse facilement les 20°C pendant la journée dans ce pays situé à l’extrême nord de l’Afrique. Pas de doudounes ni de neige : sable chaud, effluves de menthe et d’épices accompagnent les balades, loin du froid mordant comme de la chaleur écrasante de l’été. Partir à cette période permet aussi d’éviter les vagues de touristes estivaux, les villes sont alors plus tranquilles.

Côté assiette, un tajine fumant ou un couscous aux légumes dans un restaurant local coûte autour de 5 euros. Un dîner plus soigné, avec dessert et thé, dépasse rarement 15 euros par personne. La culture street-food complète l’offre : grillades, crêpes msemen et pâtisseries aux amandes se grignotent sur le pouce, à toute heure. Pour dormir, de beaux riads traditionnels proposent des chambres à moins de 25 euros la nuit, petit-déjeuner compris.

Des vols

Plusieurs compagnies relient directement les grandes villes françaises à Marrakech, Agadir ou Fès, pour un trajet de 3 heures à 3h30 (jusqu’à 5 heures selon les escales et la ville de départ). Réservé à l’avance et en dehors des vacances scolaires, un aller-retour revient à environ 90 euros.

Décembre correspond à la basse saison touristique au Maroc. Le prix moyen d’un séjour tout compris y tourne autour de 568 € la semaine, et un vol aller-retour Paris-Rabat coûte en moyenne 213 €. Le budget dépend toutefois largement de la période choisie : au départ de la France, les tarifs grimpent nettement pendant les vacances scolaires.

Les visites, elles aussi, restent accessibles. À Marrakech, la place Jemaa el-Fna et le jardin Majorelle attirent les flâneurs, tandis que la médina de Fès se prête à se perdre pendant des heures. Agadir et Essaouira offrent l’océan, l’Atlas des sentiers de randonnée.

Plus au sud, Ouarzazate sert depuis des décennies de décor à des films et séries comme Gladiator ou Game of Thrones, non loin des maisons en argile d’Aït-Ben-Haddou, à admirer au coucher du soleil. À Merzouga, aux portes du Sahara, une nuit sous tente berbère permet de pousser jusqu’au désert.

Contrairement à des destinations exotiques situées à près de 15 heures d’avion, le Maroc se rejoint en quelques heures depuis la France. Entre vols courts, nourriture bon marché et hébergements accessibles, le pays reste une option concrète pour qui cherche le soleil sans vider son compte en banque.