« On a retiré l’argent du compte de ma mère le jour même » : cette démarche légale que les héritiers ignorent après un décès

Lorsque le montant total d’une succession ne dépasse pas 5 965 euros, les héritiers peuvent récupérer l’argent présent sur les comptes bancaires du défunt sans passer par un notaire, explique Le Journal des Femmes. Une attestation signée par l’ensemble des héritiers suffit, sous certaines conditions, à justifier de leurs droits auprès de la banque.

Ce seuil s’applique à la succession dans son ensemble, et non au seul solde du compte bancaire concerné. Autrement dit, si le défunt possédait plusieurs comptes ou d’autres biens, c’est leur valeur cumulée qui doit rester sous cette limite.

Des conditions précises à respecter

La procédure simplifiée ne s’applique pas à toutes les successions. Elle suppose l’absence de testament, l’absence de contrat de mariage et l’absence de toute contestation entre héritiers. Aucun bien immobilier ne doit par ailleurs nécessiter l’intervention d’un notaire.

Dans ce cadre, les héritiers doivent fournir plusieurs justificatifs à la banque : les actes d’état civil nécessaires, ainsi qu’une attestation certifiant leur situation et confirmant l’absence de procédure successorale en cours. Cette attestation peut permettre d’obtenir la clôture des comptes du défunt et le versement des sommes disponibles, sans qu’un acte de notoriété soit établi.

Après un décès, les comptes bancaires du défunt sont généralement bloqués. Dès qu’elle est informée du décès, la banque bloque en principe les comptes individuels de la personne décédée, et les procurations prennent fin au même moment. Pour débloquer les sommes, les établissements demandent habituellement des documents permettant d’identifier les héritiers et de vérifier leurs droits sur la succession.

Beaucoup de familles pensent qu’il faut systématiquement prendre rendez-vous chez un notaire pour accéder aux économies laissées par un proche. La réglementation française prévoit pourtant cette voie plus rapide, destinée aux situations où les héritiers sont clairement identifiés et où rien ne rend nécessaire l’intervention d’un notaire. Son objectif, selon la fiche, est de faciliter les démarches administratives et d’éviter des frais supplémentaires lorsque la succession ne présente pas de difficulté particulière.

Au-delà de ce seuil, la logique change radicalement. Si la succession dépasse 5 965 euros, un acte de notoriété établi par un notaire devient généralement nécessaire pour prouver la qualité d’héritier auprès de la banque. Le recours au notaire est obligatoire dès lors que le défunt possédait un bien immobilier ou avait rédigé un testament.

Même lorsque la succession peut être réglée sans notaire, les héritiers restent tenus de respecter leurs éventuelles obligations fiscales. La simplification des démarches bancaires ne dispense d’aucune déclaration due à l’administration.

Avant d’engager des frais, mieux vaut contacter directement la banque du défunt pour connaître la liste exacte des documents exigés. Une simple attestation peut parfois suffire à récupérer les fonds et éviter des démarches notariales qui n’auraient alors aucune utilité.