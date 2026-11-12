Aux États-Unis, les difficultés de remboursement des cartes de crédit se concentrent dans les quartiers modestes

Les habitants des quartiers américains les plus modestes sont davantage exposés aux difficultés de remboursement de leurs cartes de crédit. C’est le constat d’une analyse publiée le 10 novembre 2026 par les économistes de la Réserve fédérale de New York.

Après une forte diminution pendant la pandémie, les nouveaux retards graves sur les cartes ont recommencé à augmenter à partir de 2022. Cette dégradation a touché toutes les catégories de quartiers, mais elle a été plus prononcée dans les zones où les revenus moyens sont les plus faibles.

L’écart avec les quartiers aisés s’est ainsi creusé. Les chercheurs utilisent les revenus moyens des codes postaux pour comparer les territoires : leurs observations ne permettent donc pas d’attribuer automatiquement le revenu du quartier à chaque emprunteur.

Des cartes plus facilement accordées pendant la pandémie

Les économistes ont recherché l’origine de cette évolution dans les conditions d’attribution du crédit entre 2020 et 2022.

Pendant cette période, la part des nouvelles cartes accordées aux habitants des quartiers les moins favorisés a augmenté de près de deux points de pourcentage. La proportion des nouvelles limites de crédit attribuées à ces mêmes emprunteurs a également progressé.

Les établissements prêteurs ont parallèlement accepté des profils présentant des scores de crédit plus faibles. Le score médian lors de l’ouverture d’une carte est passé d’une moyenne de 699 points pour les années 2017 à 2019 à 688 points pendant la période 2020-2022.

Les cartes distribuées durant ces années ont ensuite contribué de façon importante à la hausse des nouveaux retards graves observée en 2023 et 2024. La Fed souligne néanmoins que l’assouplissement des critères d’attribution ne constitue pas la seule explication. L’inflation, le renchérissement du crédit et la disparition progressive des soutiens financiers liés à la pandémie ont également pesé sur les budgets.

Des ménages en difficulté qui accumulent davantage de dette

Une autre étude de la Réserve fédérale consacrée à la situation financière des Américains en 2025 permet de mesurer les écarts entre les ménages.

Parmi les détenteurs de cartes gagnant entre 25 000 et 49 999 dollars par an, 57 % déclaraient avoir conservé un solde au moins une fois pendant les douze mois précédents. Cette proportion tombait à 37 % chez ceux disposant d’un revenu annuel d’au moins 100 000 dollars.

Une carte de crédit peut financer des achats courants, mais un solde non remboursé intégralement entraîne des intérêts.

La différence apparaît également dans les montants dus. Dans un échantillon de répondants ayant accepté le rapprochement de leur enquête avec leurs données de crédit, le solde moyen des personnes déclarant avoir du mal à joindre les deux bouts a augmenté de 2 530 dollars entre 2023 et 2025, pour atteindre 9 265 dollars.

Chez les personnes déclarant vivre confortablement, l’augmentation moyenne n’a été que de 59 dollars sur la même période, pour un solde de 6 307 dollars.

Les chercheurs constatent donc que la progression des dettes s’est davantage concentrée chez les personnes confrontées à des difficultés financières.

Pour autant, la situation nationale n’évolue pas uniquement dans le mauvais sens. Selon le dernier rapport trimestriel de la Fed de New York, le flux annualisé des soldes de cartes devenant impayés depuis au moins 90 jours est passé de 7,05 % au troisième trimestre 2025 à 6,87 % au troisième trimestre 2026.

Les chercheurs envisagent une poursuite de cette amélioration si les conditions économiques ne se dégradent pas. Ils soulignent notamment que les cartes délivrées depuis 2023 présentent généralement des scores de crédit à l’ouverture plus élevés que celles attribuées pendant la pandémie.