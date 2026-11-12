Qui pourra profiter des 5 000 places supplémentaires promises en licence ?

Le gouvernement promet 5 000 places supplémentaires en licence pour répondre à la mobilisation étudiante. Pour les futurs bacheliers, la principale inconnue reste leur répartition entre universités et formations : l’annonce ne signifie pas que chaque filière disposera automatiquement de places en plus.

Dans un courrier daté du 10 novembre 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu a confirmé de nouvelles capacités d’accueil à l’université. Les responsables d’établissements doivent recevoir des moyens supplémentaires pour accueillir ces étudiants dans de bonnes conditions. Cette mesure intervient alors que les organisations de jeunesse demandent 250 000 places de plus, selon les informations publiées par 20 Minutes le 11 novembre.

Les établissements et formations qui bénéficieront des 5 000 nouvelles places ne sont pas précisés dans les informations rendues publiques sur le courrier. Pour un candidat à l’entrée dans le supérieur, il faudra donc attendre les modalités de mise en œuvre pour savoir si sa formation souhaitée est concernée.

Ces places s’ajoutent à un premier programme

Le 26 octobre, le gouvernement avait déjà annoncé un programme de 15 000 places supplémentaires dans l’enseignement supérieur pour 2027 et 2028. Ce premier ensemble concerne principalement les formations professionnalisantes et certaines études universitaires. Les 5 000 places évoquées dans la lettre du Premier ministre constituent une annonce distincte.

Le programme détaillé du ministère prévoit 10 000 nouvelles places en BTS dès la rentrée 2027, ainsi que 4 000 en bachelor universitaire de technologie et 1 000 places universitaires accompagnant la licence portail santé, réparties entre 2027 et 2028. Il prévoit également des emplois d’enseignants pour accompagner certaines ouvertures.

Les ouvertures de places annoncées doivent être réparties entre plusieurs formations et établissements. Les nouvelles capacités en licence ne sont pas encore localisées.

La distinction entre ces différents programmes compte pour les familles. Une place créée en BTS ne répond pas au même choix d’orientation qu’une place ouverte en licence générale. De même, une augmentation nationale des capacités n’assure pas automatiquement une place dans l’université la plus demandée.

Parcoursup continuera de fonctionner en 2027

Malgré les engagements du gouvernement, les futurs bacheliers devront encore passer par Parcoursup lors de la campagne 2027. L’exécutif promet toutefois des modifications, notamment une meilleure visibilité des critères d’examen des candidatures et davantage d’explications sur les refus. Le remplacement de la plateforme est envisagé pour 2028.

Les engagements du 26 octobre portent aussi sur les conditions d’études. Le gouvernement a annoncé une indexation des bourses universitaires sur l’évolution du coût de la vie à partir de la rentrée 2027 et un investissement dans les campus. Ces mesures restent distinctes de l’ouverture des places annoncées en licence.

Pour les candidats et leurs familles, la prochaine précision attendue concerne les universités retenues, les disciplines proposées et les dates auxquelles ces nouvelles places pourront effectivement être demandées.