Sciences et ingénierie : 41 % de femmes dans l’Union européenne, 38 % en Île-de-France

Les femmes occupaient 41 % des emplois de scientifiques et d’ingénieurs dans l’Union européenne en 2025, selon des statistiques publiées le 10 novembre 2026 par Eurostat. La région Île-de-France affiche le plus grand nombre de professionnelles de ces métiers parmi les grandes régions statistiques européennes, mais leur part y demeure inférieure à la moyenne de l’UE. Ces chiffres rappellent qu’un bassin d’emploi peut être très important sans être paritaire.

Plus de huit millions de scientifiques et ingénieures dans l’Union

Dans sa publication du 10 novembre, Eurostat dénombre 20,2 millions de scientifiques et ingénieurs en activité dans l’Union européenne en 2025, dont 8,2 millions de femmes. La proportion de 41 % constitue un constat sur les métiers exercés, non sur les seules inscriptions universitaires, et ne doit donc pas être interprétée comme un taux de femmes diplômées en sciences.

La définition retenue est plus large que les professions d’ingénierie au sens strict : elle couvre les personnes travaillant comme spécialistes dans les domaines scientifiques et techniques, mais aussi de la santé et des technologies de l’information et de la communication. Les salariés peuvent être comptabilisés en fonction de leur profession, même sans diplôme supérieur, lorsque leur emploi relève de ces catégories. Cette précision méthodologique est essentielle pour comprendre la portée de la comparaison européenne.

L’Île-de-France en tête par le nombre, pas par la proportion

La région capitale française compte 336 300 femmes scientifiques ou ingénieures, le volume le plus élevé parmi les régions européennes de niveau NUTS 1. Pourtant, elles ne représentent que 38 % des personnes occupant ces professions en Île-de-France. Les deux chiffres ne sont pas contradictoires : un très vaste marché de l’emploi peut réunir beaucoup de professionnelles tout en conservant une majorité masculine.

La Rhénanie-du-Nord-Westphalie en Allemagne compte 281 400 femmes dans ces métiers, soit 35 % des professionnels concernés. L’est de l’Espagne en dénombre 279 400, avec une proportion de 46 %. Pour les Pays-Bas occidentaux, Eurostat indique 271 600 femmes et une part de 40 %. Ces différences montrent pourquoi un classement fondé uniquement sur les effectifs donnerait une impression incomplète de la place des femmes au travail.

Dix grandes régions statistiques de l’Union dépassent le seuil de 50 % de femmes parmi les scientifiques et ingénieurs. Quatre sont situées en Espagne, deux au Portugal, une en Grèce ; s’y ajoutent une région polonaise, une région du nord de la Suède et les régions ultrapériphériques françaises considérées ensemble au niveau statistique utilisé. Pour la plupart, les effectifs totaux concernés sont plus modestes que dans les grands bassins d’emploi métropolitains.

Ce que ces données disent — et ne disent pas — des inégalités

Cette photographie ne permet pas, à elle seule, de connaître l’écart salarial entre les femmes et les hommes, leur accès aux fonctions de direction, leur ancienneté ou la répartition entre spécialités. Elle ne mesure pas non plus directement la discrimination à l’embauche. Pour analyser ces questions, il faudrait rapprocher les résultats de données sur les salaires, les carrières, les diplômes et les conditions de travail.

Le tableau régional d’Eurostat fournit en revanche un point de comparaison concret aux employeurs, aux établissements d’enseignement et aux responsables de politiques d’égalité professionnelle. Il invite à ne pas confondre le poids économique d’une région avec la place relative des femmes dans ses métiers techniques, scientifiques et de santé.

En France, la situation francilienne mérite ainsi d’être lue sur deux plans : son importance en nombre d’emplois qualifiés et la proportion féminine de ces emplois. Pour les salariées et les candidates, ces données éclairent la structure du marché, sans préjuger des possibilités d’évolution de chaque entreprise ou établissement.