Le 9 novembre 2026, un homme de 47 ans a endommagé un centre administratif de Xi’an avec une pelleteuse. Des représentants locaux avancent un différend au sujet d’une exploitation agricole démolie. Mais la police n’a pas confirmé ce motif, et les modalités de l’indemnisation restent inconnues.

Quelques heures après l’attaque à la pelleteuse d’un centre de services publics de Fengdong, dans la région de Xi’an, une explication a commencé à circuler : le conducteur aurait été mécontent d’une indemnisation liée à la démolition de son élevage. Cette hypothèse ne provient pas de l’enquête pénale. Elle a été présentée par des employés de l’administration locale interrogés par des journalistes, comme le relate un article de la presse chinoise reprenant le reportage de Zhijian News.

Une indemnisation évoquée, sans dossier public vérifiable

Selon la version donnée par un représentant du centre, l’homme aurait agi en raison de son insatisfaction concernant le dédommagement d’une exploitation d’élevage démolie. Cette déclaration ne précise pas, dans les sources consultées, le montant exact de l’indemnité, la date de la démolition, le nombre de personnes concernées ni les voies de recours éventuellement utilisées. Elle ne permet pas non plus de dire si l’administration a reconnu un défaut de paiement.

Pour comprendre un tel conflit, ces éléments sont essentiels. Une indemnisation accordée et contestée, un versement tardif ou un litige sur la valeur d’un bien sont des situations différentes. Les confondre reviendrait à attribuer une cause déterminée à l’attaque avant la fin de l’enquête.

Illustration. Le montant et les modalités de l’indemnisation évoquée par des employés locaux n’ont pas été établis.

Le fait établi : une attaque sans blessé

Le 9 novembre, l’homme a utilisé un engin de chantier pour endommager l’entrée du centre et d’autres parties du complexe. Les personnes présentes ont été évacuées, selon les témoignages recueillis sur place par Jim u News et repris par The Paper. Des escaliers, des vitres et plusieurs éléments de façade ont été touchés. Des guichets ont rouvert au cours de l’après-midi.

La police de Xixian a confirmé l’interpellation sur place d’un suspect de 47 ans, désigné par le patronyme Hu. Elle a annoncé qu’aucune personne n’avait été blessée et que des mesures pénales avaient été prises. Son communiqué ne précise pas les circonstances d’un éventuel conflit foncier ou agricole.

La situation personnelle de l’homme, les documents d’indemnisation et la nature de ses précédentes démarches n’ont donc pas été établis indépendamment. L’affaire a suscité des interrogations sur la gestion des litiges locaux, mais celles-ci ne remplacent pas les éléments de procédure encore attendus. Pour le centre administratif, les activités avaient repris normalement le 10 novembre, selon The Paper.