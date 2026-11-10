Vivre seul coûte 33% plus cher : Bouygues Telecom riposte avec One

L’offre One, lancée le 9 novembre, réunit une box, un forfait mobile et Amazon Prime pour 54,99 € par mois. Bouygues Telecom la destine aux personnes vivant seules, qui ne bénéficient pas des remises accordées aux foyers équipés de plusieurs lignes.

Le coût de la vie en solo

Selon une étude Ipsos-BVA citée par Bouygues Telecom, 53 % des personnes vivant seules souhaitent que le surcoût lié à leur mode de vie soit mieux pris en compte ; 36 % jugent les offres commerciales inadaptées à leur situation. D’après l’INSEE, vivre seul coûte théoriquement 33 % de plus par personne que vivre en couple, faute d’économies d’échelle. Dans les télécoms, les offres familiales proposent des remises et des lignes supplémentaires à prix réduit que les personnes seules ne peuvent pas mutualiser.

Les foyers composés d’une seule personne représentaient 37 % des ménages français en 2020. Bouygues Telecom anticipe 14,2 millions de personnes vivant seules d’ici 2050, contre 10,8 millions actuellement. L’opérateur avait lancé en 2024 BiG, une offre conçue pour les foyers de plusieurs personnes ; One s’adresse, elle, aux solos.

Trois services à 54,99 € par mois

La Bbox must incluse dans One donne accès à la fibre jusqu’à 2 Gb/s en téléchargement et 900 Mb/s en envoi, au Wi-Fi 7, à un répéteur sur demande et à un décodeur TV 4K proposant plus de 180 chaînes. Le forfait mobile Mega comprend 250 Go en France, en Europe et dans les DOM, ainsi que 40 Go dans 160 destinations internationales, dont le Maroc, la Turquie, les États-Unis et le Canada. Amazon Prime complète l’ensemble avec Prime Video sur tous les écrans et la livraison gratuite en un jour ouvré.

Pour Bruno Duarte, directeur Marchés entreprises et grand public chez Bouygues Telecom, « Vivre seul concerne aujourd’hui une part croissante des Français, avec des besoins et des contraintes budgétaires spécifiques. Avec One, nous voulons leur permettre de profiter du meilleur et de se faire plaisir, sans pour autant se ruiner. »

Bouygues Telecom annonce plus de 300 € d’économies par an par rapport à la souscription séparée des trois services au plein tarif. 01net.com souligne toutefois qu’une autre combinaison, associant B&You Pure Fibre à 24,99 € et un forfait Amazon Prime à 17,99 €, revient à 42,98 € par mois, soit 12,01 € de moins que One. L’intérêt financier de l’offre dépend donc des services utilisés. Elle réunit les abonnements sous un seul contrat, avec un seul interlocuteur, mais n’est cumulable ni avec d’autres promotions ni avec BiG.

Une offre dédiée aux solos, sous conditions

Les opérateurs ont longtemps privilégié les familles afin d’augmenter l’ARPU, le revenu moyen par utilisateur, et de limiter les résiliations : plusieurs lignes rapportent davantage, et ces foyers changent moins facilement d’opérateur. Les personnes seules étaient perçues comme plus volatiles et moins rentables. Avec One, Bouygues Telecom leur consacre une offre distincte, fondée sur un regroupement de services plutôt que sur des remises liées au nombre de lignes. Comme pour les initiatives d’Orange sur la confiance téléphonique, cette démarche associe une demande sociétale à un objectif commercial.

D’autres offres pourraient être destinées aux colocataires, aux couples sans enfants ou aux familles monoparentales. Leur multiplication risquerait toutefois de compliquer les comparaisons tarifaires, notamment dans un contexte de hausses de prix récurrentes. Pour One, la box implique un engagement de 12 mois ; une option de 24 mois existe pour le mobile. Les remises BiG et les autres promotions restent exclues.