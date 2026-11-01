Forfaits mobiles : pourquoi les hausses vont s’accélérer après le rachat de SFR

Depuis fin septembre, les forfaits mobiles français subissent une vague d’augmentations tarifaires. Orange ajoute 2 euros mensuels, SFR jusqu’à 5 euros, Bouygues Telecom passe de 13,99 à 15,99 euros, Free grimpe de 8,99 à 12,99 euros. Mais l’événement clé se joue ailleurs : le rachat de SFR par un consortium réunissant Bouygues, Orange et Free annonce la fin de la concurrence par les prix et l’accélération inévitable des hausses. Avec une dette de 15 milliards d’euros, SFR disparaît comme acteur indépendant. Le marché français bascule de quatre à trois opérateurs majeurs, une concentration qui modifie structurellement les rapports de force.

La fin de la guerre des prix : le rachat de SFR change la donne

SFR, l’opérateur disruptif, disparaît du paysage concurrentiel

Pendant quinze ans, SFR a incarné l’agressivité tarifaire. Avec sa marque Red, l’opérateur a contraint ses concurrents à maintenir des offres d’entrée de gamme compétitives. Aujourd’hui, selon Le Figaro, la situation est qualifiée de « totalement inévitable ». La dette colossale de 15 milliards d’euros a paralysé toute capacité d’investissement. Le rachat par Bouygues, Orange et Free redistribue les actifs entre trois acteurs qui n’ont aucun intérêt à poursuivre une stratégie de prix bas. SFR ne jouera plus le rôle de perturbateur. Les forfaits low-cost perdent leur champion historique.

De quatre à trois : comment la consolidation réduit la pression tarifaire

La concentration du marché français des télécommunications suit une logique économique implacable. Avec trois opérateurs au lieu de quatre, les incitations à la guerre des prix s’effondrent. Chaque acteur détient désormais un tiers du marché, une position suffisamment confortable pour éviter les offensives tarifaires. Les régulateurs européens ont validé l’opération malgré les alertes sur la réduction de la concurrence. En pratique, les consommateurs perdent leur principal levier de négociation. Les offres promotionnelles se raréfient, les augmentations se généralisent. Comme le souligne BFM TV, les factures augmentent de 1 à 5 euros par mois selon les opérateurs, mais le mouvement ne fait que commencer.

Les vraies raisons derrière les augmentations : au-delà du discours officiel

Infrastructure et énergie : les justifications légitimes

Les opérateurs invoquent quatre arguments techniques : la hausse du coût de l’énergie, l’entretien des réseaux, les investissements en 5G et fibre optique, le développement de l’intelligence artificielle. Sur le papier, ces justifications tiennent. Le déploiement de la 5G exige des antennes plus nombreuses et plus énergivores. Les data centers consomment des quantités croissantes d’électricité, un poste de dépense qui a doublé en trois ans. L’IA générative mobilise des infrastructures informatiques colossales. Pourtant, Cyril Brosset, chef de rubrique technologies chez Que Choisir Ensemble, qualifie ces arguments de « bidon ». Les investissements 5G sont amortis sur quinze ans, pas sur une année. La hausse énergétique représente 3 à 5 % des coûts totaux, pas 20 %. Les forfaits augmentent plus vite que l’inflation des coûts réels.

Mais aussi : le contexte financier précaire de SFR (15 milliards d’euros de dette)

La vraie raison se cache dans les bilans comptables. SFR traîne une dette de 15 milliards d’euros, héritée d’acquisitions hasardeuses et d’une stratégie d’expansion mal calibrée. Avant la cession, Altice devait améliorer la rentabilité pour rendre l’actif vendable. Les augmentations tarifaires de 3 à 5 euros sur certains forfaits visent à redresser les marges opérationnelles. Orange, Bouygues et Free ont négocié un prix de rachat conditionné à des indicateurs financiers précis. SFR a donc accéléré les hausses pour atteindre les objectifs fixés. Selon 20 Minutes, la hausse pourrait continuer en 2027, une fois la transaction finalisée. Les abonnés paient la dette d’un opérateur en faillite virtuelle.

Vers une nouvelle vague de hausses

Augmentations progressives et coordonnées

Le premier scénario repose sur une coordination tacite. Orange, Bouygues et Free augmentent leurs tarifs de manière échelonnée, évitant les hausses simultanées trop visibles. Chaque opérateur teste la tolérance du marché, puis les autres suivent. Les forfaits milieu de gamme (20 à 30 euros) pourraient gagner 2 à 3 euros supplémentaires d’ici fin 2027. Les offres premium (50 à 70 euros) subiraient des augmentations de 5 à 7 euros. Sur deux ans, le coût moyen d’un abonnement mobile passerait de 25 à 32 euros, soit une hausse cumulée de 28 %. Les opérateurs virtuels (MVNO) suivraient mécaniquement, leurs tarifs étant indexés sur les prix de gros des réseaux.

Accélération après la finalisation du rachat

Le second scénario envisage une accélération brutale. Une fois le rachat de SFR finalisé, les trois opérateurs pourraient harmoniser leurs grilles tarifaires vers le haut. Free, historiquement positionné sur les prix bas, a déjà augmenté son offre milieu de gamme de 4 euros en 2026. Rien n’empêche une nouvelle hausse de 3 euros en 2027. Bouygues a annoncé une révision annuelle des tarifs, un signal clair d’indexation systématique. Orange, leader du marché, dispose d’une marge de manœuvre considérable sur ses forfaits haut de gamme. Les augmentations pourraient atteindre 10 à 15 euros sur certains abonnements d’ici 2028, alignant la France sur les tarifs allemands ou britanniques, nettement plus élevés.

Quel recours pour les consommateurs face à la concentration du marché ?

Les consommateurs disposent d’un droit de résiliation sans frais dans les quatre mois suivant l’annonce d’une modification tarifaire. Mais vers quel opérateur se tourner quand les trois acteurs augmentent simultanément ? Les opérateurs virtuels (Prixtel, Réglo Mobile, Cdiscount Mobile) offrent une alternative temporaire, mais ils dépendent des réseaux Orange, SFR et Bouygues. Leurs marges étant comprimées, ils répercuteront inévitablement les hausses. La seule stratégie viable consiste à négocier directement avec son opérateur, en menaçant de résilier. Les services clients accordent parfois des remises de 5 à 10 euros pour conserver les abonnés. Autre option : basculer vers des forfaits sans engagement, plus flexibles mais souvent plus chers à long terme. Les récentes pannes chez Orange rappellent que la qualité de service devrait peser dans le choix, pas seulement le prix.