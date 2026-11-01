Achats de Noël 2026 : des magasins encore fermés, une saison décisive sous pression

Les achats de Noël 2026 s’annoncent délicats pour une partie des commerces français. Après les dégradations survenues lors des manifestations d’octobre, plusieurs enseignes n’ont pas rouvert tous leurs points de vente, tandis que d’autres ont choisi de fermer plus tôt ou de renforcer la protection de leurs vitrines. À quelques semaines de la période des cadeaux, les professionnels redoutent surtout la perte de journées de fréquentation essentielles.

Le 29 octobre, une enquête de Reuters auprès de distributeurs et de commerçants décrivait les conséquences concrètes de ces perturbations. La question dépasse les magasins directement endommagés : les fermetures préventives et les hésitations des clients affectent également les enseignes épargnées par les violences.

Des magasins toujours fermés à l’approche des achats de Noël

Le bilan présenté le 27 octobre par le réseau CCI France faisait état de 2 488 commerces touchés le 17 octobre et de 50 autres le 24 octobre, dont 1 161 ayant subi de fortes dégradations, selon les chiffres relayés par l’AFP. Ces données décrivent les dommages recensés lors de ces deux journées, et non l’ensemble des commerces français.

Dans son reportage du 29 octobre, Reuters indiquait que plus d’un quart des points de vente endommagés demeuraient fermés, selon le président de CCI France, Alain Di Crescenzo. Certaines enseignes ont néanmoins repris leur activité : Burberry a indiqué avoir rouvert son magasin de la rue Saint-Honoré après dix jours de fermeture. Pandora signalait, de son côté, que trois boutiques touchées à Paris et à Lyon restaient fermées.

La prudence concerne aussi les magasins qui n’ont subi aucun dégât. H&M a expliqué avoir fermé deux boutiques et avancé l’heure de fermeture de quarante autres lors du week-end du 24 octobre. Les enseignes ajustent ces décisions en fonction des risques et de l’organisation des rassemblements.

Pourquoi novembre et décembre comptent autant pour les commerçants

Selon CCI France, novembre et décembre représentent environ 40 % du chiffre d’affaires annuel des commerces de proximité. Les journées perdues au début de cette période sont donc particulièrement sensibles. Le réseau consulaire a fait état de baisses d’activité pouvant atteindre 80 % certains samedis de mobilisation dans les centres-villes concernés, selon son bilan publié le 27 octobre.

Les pertes ne se limitent pas aux vitrines ou aux marchandises. Une boutique fermée continue souvent de supporter ses charges fixes et peut manquer des ventes difficiles à récupérer. Reuters rapporte que le grand magasin Printemps a reporté le lancement de ses décorations de Noël, initialement prévu le 5 novembre. Le calendrier commercial lui-même commence ainsi à être modifié.

Les préoccupations des commerçants rejoignent celles des ménages. Dans son enquête publiée le 27 octobre, l’Insee a mesuré une chute de cinq points de la confiance des ménages, à 80, son niveau le plus bas depuis juin 2013. Ce résultat traduit un climat de consommation dégradé au moment où les enseignes préparent leurs ventes de fin d’année.

Quelles conséquences concrètes pour les consommateurs ?

Pour les clients, le principal changement peut être très pratique : une boutique habituellement ouverte peut modifier ses horaires, fermer temporairement ou ne pas disposer immédiatement de tous ses services. Ces situations varient d’une enseigne à l’autre. Avant un déplacement consacré aux cadeaux, mieux vaut vérifier les horaires directement auprès du magasin concerné, notamment lors d’une journée de mobilisation annoncée.

Les organisations de commerçants ont également demandé des possibilités d’ouverture dominicale supplémentaires afin de compenser les samedis perturbés. Le gouvernement a accepté d’examiner cette piste à la fin d’octobre, mais aucune autorisation nationale générale n’avait alors été annoncée. Les ouvertures du dimanche restent soumises aux règles et aux dérogations applicables à chaque établissement.

Les semaines à venir détermineront si la fréquentation revient suffisamment vite pour permettre aux commerces de retrouver une activité normale. Entre réouvertures, horaires adaptés et consommateurs attentifs à leurs dépenses, la saison de Noël se prépare cette année dans des conditions très différentes selon les enseignes.