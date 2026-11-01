Dons de vêtements : l’État rappelle Refashion à l’ordre sur les collectes des associations

Le ministère de la Transition écologique a demandé à Refashion de corriger des retards d’enlèvement de textiles collectés par les structures solidaires. L’éco-organisme conteste l’idée d’un dispositif défaillant et met en avant ses propres chiffres de prise en charge.

Photo of author
La Rédaction
Publié le
Lecture : 3 min
0
0de94bd0 Refashion Collecte Vetements Associations
Dons de vêtements : l’État rappelle Refashion à l’ordre sur les collectes des associations © Social Mag
LinkedInWhatsApp

Le ministère de la Transition écologique a demandé à Refashion de remédier aux retards signalés dans l’enlèvement de vêtements, linge de maison et chaussures collectés par les associations. Dans un communiqué publié le 28 octobre 2026, il fait état d’un courrier de rappel à la loi envoyé le 26 octobre, préalable à une éventuelle mise en demeure. L’enjeu est concret pour les structures solidaires : éviter que les textiles qu’elles ne peuvent plus faire trier s’accumulent à leurs frais.

Pourquoi l’État intervient à nouveau auprès de Refashion

Refashion est l’éco-organisme agréé pour la filière des textiles d’habillement, du linge de maison et des chaussures. Financé par les entreprises qui mettent ces produits sur le marché, il doit notamment organiser la reprise sans frais des textiles collectés par les acteurs de l’économie sociale et solidaire lorsqu’un opérateur de tri refuse de les prendre en charge.

Le ministère indique que plusieurs réseaux associatifs ont signalé des enlèvements non réalisés dans les délais. Il considère que ces retards fragilisent le fonctionnement et l’équilibre économique de structures qui assurent une part importante de la collecte et du réemploi des vêtements usagés. Le nouveau courrier intervient après une amende administrative de 170 000 euros notifiée à Refashion en avril pour des manquements aux mêmes obligations.

La procédure annoncée le 28 octobre est un rappel à la loi préalable à une mise en demeure : le ministère ne fait pas état d’une nouvelle sanction financière à cette date.

Refashion met en avant 96 % de demandes conformes prises en charge

De son côté, Refashion défend le fonctionnement de son dispositif. Dans une réponse rapportée le 28 octobre par Localtis, publication de la Banque des Territoires, l’organisme affirme que 1 185 sites associatifs peuvent demander une reprise gratuite et que 96 % des demandes conformes ont été prises en charge, les 4 % restantes étant en cours de traitement. Il indique également avoir enregistré 3 534 demandes d’enlèvement depuis le début de l’année et assurer un suivi individualisé des 40 structures mentionnées dans le courrier ministériel.

Ces chiffres, communiqués par Refashion, portent sur les demandes considérées comme conformes à ses critères. Ils ne suffisent pas, à eux seuls, à établir si chaque enlèvement a eu lieu dans le délai contractuel. C’est précisément le point de désaccord entre les alertes des réseaux associatifs et la réponse de l’éco-organisme.

Sur son portail destiné aux opérateurs, Refashion décrit les conditions d’accès au service, dont la justification d’un refus de reprise par un centre de tri. Le dispositif prévoit un délai de dix jours ouvrés pour les enlèvements ordinaires, tandis que la première demande peut prendre jusqu’à un mois.

Que deviennent les vêtements déposés par les particuliers ?

Pour les personnes qui donnent des vêtements, le rappel à l’ordre ne modifie pas les consignes de dépôt. Les textiles usagés peuvent être orientés vers les points de collecte dédiés, même lorsqu’ils ne sont plus portables, afin d’être triés puis dirigés, selon leur état, vers le réemploi, le recyclage ou d’autres formes de valorisation. Refashion rappelle dans ses explications sur l’Info-tri qu’ils ne doivent pas être placés dans le bac jaune réservé aux emballages.

La difficulté se situe plus loin dans la chaîne. Une association peut recevoir des vêtements dont elle ne peut assurer elle-même la vente ou le réemploi. Si le tri et l’enlèvement ne suivent pas, elle doit gérer des volumes supplémentaires et mobiliser des espaces ou des moyens qu’elle aurait pu consacrer à ses activités solidaires.

Le ministère demande désormais à Refashion de rétablir une prise en charge conforme à ses obligations. La suite dépendra de la résolution des situations signalées et de la capacité des acteurs à vérifier les délais d’enlèvement, au-delà du seul nombre de demandes enregistrées.

Suivez-nous sur Google NewsSoutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités.

Sur le même thème :

53a26bd4 Achats De Noel 2026
ConsommationSociété

Achats de Noël 2026 : des magasins encore fermés, une saison décisive sous pression

Ce billet de 5 € vaut en fait 5 000 € : il se peut que vous en ayez un sans le savoir
Consommation

Ce billet de 5 € vaut en fait 5 000 € : il se peut que vous en ayez un sans le savoir

Cce36e76 Identifiants Produits Douanes Novembre 2026
ConsommationDroits des consommateurs

Achats en ligne : depuis le 1er novembre, les douanes exigent des identifiants pour les produits importés

Ffbb3efd Contrats Obseques
ConsommationFamille et solidaritéSociété

Contrats obsèques : les familles réclament un plafond des cotisations et des réponses plus rapides

151d8ec0 Semaine Europeenne De La Reduction Des Dechets 202
ConsommationEnvironnementSociété

Réduction des déchets : plus de 1 000 actions déjà prévues en France, comment participer en novembre

1er Novembre 2026
Économie Sociale et SolidaireRetraite et Protection SocialeSociété

1er novembre 2026 : les gagnants et perdants d’un mois qui redistribue les cartes sociales

Laisser un commentaire

© 2024 | Social Mag  | Tous droits réservés

Share to...
BufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly