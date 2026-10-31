1er novembre 2026 : les gagnants et perdants d’un mois qui redistribue les cartes sociales

À partir du 1er novembre 2026 beaucoup de basculements vont voir le jour pour des millions de Français. Les retraités découvriront que leur revalorisation de 1,4% ne compense pas la hausse énergétique. Les salariés du privé verront leurs indemnités de travail réduites de 40%. Les locataires précaires seront protégés par la trêve hivernale, mais les banques durcissent l’accès au crédit. Un mois où la solidarité se redessine, et où les gagnants et les perdants émergent clairement.

Les retraités face au dilemme : +1,4% de revenus, +6,6% de factures énergétiques

14 millions de retraités Agirc-Arrco : une revalorisation insuffisante ?

À partir du 1er novembre 2026, 14 millions de retraités du secteur privé bénéficient d’une revalorisation de leurs pensions complémentaires Agirc-Arrco. Les partenaires sociaux ont fixé cette augmentation à 1,4%, annoncée le 14 octobre 2026. Pour un retraité touchant 1 000 euros mensuels de complémentaire, le gain représente 14 euros par mois. Pour une pension de 300 euros, l’augmentation se limite à 4,20 euros. Si la mesure vise à préserver le pouvoir d’achat, elle se heurte immédiatement à une réalité plus amère : la facture de gaz grimpe simultanément de 6,6%. La Commission de régulation de l’énergie (CRE) porte le prix repère de 182,88 à 194,90 euros TTC par mégawattheure. Pour les ménages au gaz, la hausse mensuelle atteint 12 euros en moyenne. Le calcul est brutal : la revalorisation des retraites complémentaires est presque entièrement absorbée par l’énergie.

Pauvreté énergétique : les profils les plus vulnérables de l’hiver 2026

Les retraités modestes, notamment ceux vivant seuls dans des logements anciens, cumulent les handicaps. Leur chauffage au gaz représente souvent plus de 10% de leurs revenus. Avec une revalorisation de 1,4% et une hausse énergétique de 6,6%, le différentiel creuse la pauvreté énergétique. Selon les données de la CRE, 6 millions de foyers français sont exposés à cette hausse. Parmi eux, les seniors représentent une part significative. L’hiver 2026 s’annonce particulièrement rude pour ceux qui ne peuvent ni changer de contrat, ni investir dans l’isolation thermique. La trêve hivernale protège les locataires des coupures, mais les propriétaires âgés restent exposés à la précarité énergétique sans filet de sécurité équivalent.

Salariés du secteur privé : trois réformes qui changent le quotidien

Indemnités d’accidents du travail réduites : une baisse de 40% pour les plus exposés

Un décret du 30 septembre 2026 modifie profondément le calcul des indemnités journalières en cas d’accident du travail. Le plafond passe de 3 fois le Smic à 1,8 fois le Smic à compter du 1er novembre 2026. Concrètement, les indemnités journalières pour les 28 premiers jours d’arrêt sont désormais plafonnées à 65,17 euros, contre environ 109 euros auparavant. Pour les salariés les mieux rémunérés du secteur privé, victimes d’accidents graves, la perte de revenus devient considérable. Un ouvrier du bâtiment gagnant 3 500 euros bruts mensuels verra ses indemnités amputées de plus de 40%. Seule échappatoire : une convention collective ou un accord d’entreprise prévoyant une compensation patronale. Mais tous les secteurs ne sont pas égaux face à cette protection. Les salariés précaires, intérimaires ou en CDD, subissent de plein fouet la réforme sans possibilité de négociation collective.

Découverts bancaires surveillés : la fin du crédit facile pour les précaires

À partir du 20 novembre 2026, les banques devront évaluer la solvabilité de leurs clients avant d’accorder toute nouvelle autorisation de découvert, y compris pour les montants inférieurs à 200 euros. Cette directive européenne sur le crédit à la consommation vise à protéger les emprunteurs fragiles du surendettement. La Fédération bancaire française précise : « Cette évaluation doit être proportionnée au montant et à la durée du découvert. Ce principe de proportionnalité, inscrit dans la directive, doit permettre de préserver l’accès large à ce service bancaire utile pour gérer les décalages temporaires de trésorerie. » Pourtant, les associations de consommateurs redoutent un effet pervers : les ménages aux finances instables, ceux qui utilisent justement le découvert pour boucler les fins de mois difficiles, risquent de se voir refuser l’accès. Sans découvert autorisé, ils basculent vers les incidents de paiement, les frais bancaires punitifs, voire le surendettement.

Trêve hivernale et pneus obligatoires : protections et contraintes

Locataires protégés jusqu’au 31 mars, mais à quel prix social ?

La trêve hivernale débute le 1er novembre 2026 et suspend les procédures d’expulsion locative jusqu’au 31 mars 2027. Pendant cinq mois, les locataires en difficulté bénéficient d’un répit. Les coupures de gaz et d’électricité sont également interdites, sauf exceptions légales. Pour les ménages précaires, cette protection constitue une bouée de sauvetage face à la hausse du coût de l’énergie. Mais la trêve ne règle rien : elle reporte simplement les échéances. Au printemps 2027, les dettes accumulées resurgiront, souvent alourdies par les intérêts de retard. Les propriétaires bailleurs, notamment les petits investisseurs, subissent également les conséquences de ces impayés prolongés. Le dispositif, pensé pour protéger les plus vulnérables, génère des tensions sociales croissantes entre locataires et propriétaires.

Obligation pneus hiver : surcoût pour les montagnards, sécurité pour tous

Du 1er novembre au 31 mars, l’obligation de pneus hiver s’applique dans les communes des massifs montagneux désignées par arrêté préfectoral. La loi Montagne, en vigueur depuis 2021, impose cet équipement pour renforcer la sécurité routière. Pour les habitants permanents de ces zones, le coût représente 300 à 600 euros selon les véhicules. Les ménages modestes vivant en altitude cumulent ainsi les dépenses contraintes : énergie, équipements automobiles, isolation. Les touristes et résidents secondaires doivent également s’équiper sous peine d’amende. Si la mesure améliore la sécurité collective, elle pèse lourdement sur le budget des populations montagnardes déjà confrontées à des coûts de vie supérieurs à la moyenne nationale.