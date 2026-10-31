Arnaque WhatsApp : ce faux concours peut donner accès à votre compte aux escrocs

Une invitation à voter pour un concours de danse ou à soutenir une candidature à une bourse d’études peut servir de porte d’entrée à une fraude sur WhatsApp. Dans une alerte publiée le 27 octobre 2026, Cybermalveillance.gouv.fr décrit une campagne d’hameçonnage qui exploite la confiance entre proches pour prendre le contrôle de comptes de messagerie.

Le message semble provenir d’une connaissance. Il renvoie vers une page de vote, puis demande plusieurs manipulations présentées comme nécessaires pour valider le soutien apporté au candidat. La victime risque alors d’autoriser, sans le comprendre, la connexion d’un appareil appartenant au fraudeur.

Comment fonctionne l’arnaque au faux concours WhatsApp ?

La première étape consiste à recevoir un lien depuis un compte WhatsApp déjà compromis, parfois dans une conversation de groupe. La page ouverte ressemble à celle d’un concours ou d’un appel à voter. Elle réclame ensuite le numéro de téléphone associé à WhatsApp et invite l’utilisateur à effectuer une opération avec un code.

Ce code sert en réalité à associer un nouvel appareil au compte. En suivant les instructions de la fausse page, la personne autorise l’escroc à accéder à sa messagerie. La fraude détourne ainsi une fonctionnalité légitime de WhatsApp, destinée à utiliser un même compte sur plusieurs appareils.

Le caractère familier de l’expéditeur est un ressort essentiel de cette opération. Lorsqu’un compte est détourné, il peut servir à envoyer la même invitation à d’autres contacts, ce qui accélère la propagation de l’escroquerie.

Usurpation d’identité : ce que risque le titulaire du compte

Une fois l’accès obtenu, le fraudeur peut envoyer des messages au nom de la victime, demander de l’argent à ses proches ou tenter d’exploiter les informations présentes dans les conversations. Cybermalveillance.gouv.fr évoque également des risques de chantage et de perte d’accès au compte.

La demande initiale ne porte donc pas nécessairement sur des coordonnées bancaires. L’objectif immédiat est de récupérer un accès à la messagerie, qui peut ensuite être utilisé pour d’autres escroqueries.

Vous avez suivi le lien : les gestes à effectuer

Si vous avez seulement reçu le message, évitez de suivre les instructions de vote et prévenez l’expéditeur par téléphone ou par un autre canal : son compte peut avoir été piraté.

Si vous avez saisi le code ou autorisé un appareil, ouvrez les paramètres de WhatsApp et vérifiez la rubrique des appareils connectés. Supprimez toute session inconnue. Contrôlez aussi les informations de récupération et les réglages de sécurité, notamment la vérification en deux étapes. Avertissez rapidement vos proches pour qu’ils ignorent d’éventuelles demandes envoyées en votre nom.

Si vous ne parvenez plus à accéder à votre compte, utilisez la procédure officielle de récupération de WhatsApp. Le guide d’assistance de Cybermalveillance.gouv.fr recommande également de conserver les preuves des connexions suspectes, de vérifier les autres comptes éventuellement exposés et de déposer plainte en cas de préjudice.

Le réflexe qui empêche le détournement

Une demande inhabituelle de code ou de modification des paramètres d’un compte doit faire interrompre la procédure, même lorsqu’elle arrive d’un proche. Un véritable vote à un concours n’exige pas de rattacher un nouvel appareil à votre messagerie.

Pour toute invitation inattendue, une vérification directe auprès de la personne supposée l’avoir envoyée reste le moyen le plus simple de couper la chaîne de transmission de cette fraude.