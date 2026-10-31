CNews : plus de 245 000 signatures, la pétition devient la plus populaire de l’Assemblée

La pétition demandant le retrait de CNews de la télévision numérique terrestre a franchi le seuil des 245 000 soutiens. Lors de notre consultation du 31 octobre 2026, la plateforme officielle de l’Assemblée nationale affichait 245 483 signatures et signalait ce texte comme sa pétition la plus populaire.

Le mouvement s’est nettement accéléré en quelques jours. Le HuffPost rapportait le 30 octobre le franchissement des 200 000 signatures. Cette progression illustre la capacité d’une initiative déposée plusieurs mois auparavant à retrouver une forte visibilité auprès du public.

Une pétition déposée en juin, relancée par la mobilisation

Le texte, enregistré sous le numéro 5820, a été déposé le 10 juin 2026 par Lucas Massoni. Il demande le retrait de l’autorisation de diffusion de CNews et la fermeture de la chaîne. Son auteur met en cause le traitement de certains sujets et des manquements qu’il attribue au média. Ces griefs relèvent de l’argumentation de la pétition : leur présence sur une plateforme parlementaire ne vaut pas validation de chaque accusation.

La hausse des soutiens intervient dans un contexte de controverses médiatiques et politiques particulièrement vives. Les éléments disponibles permettent de constater cette concomitance, mais pas de mesurer la part respective des événements, des relais médiatiques et des partages sur les réseaux sociaux dans la progression du compteur.

FranceConnect, anonymat : comment les signatures sont vérifiées

Cette mobilisation passe par un dispositif public différent des pétitions diffusées sur des plateformes privées. Selon les règles de l’Assemblée nationale, les personnes majeures de nationalité française ou résidant régulièrement en France peuvent soutenir une pétition après identification avec FranceConnect, sous réserve de remplir les conditions techniques d’accès.

L’authentification vise à garantir qu’une même personne ne signe qu’une fois un texte donné. Les signataires restent anonymes : la foire aux questions officielle précise que leurs données personnelles ne sont pas conservées à la suite de la signature. Les participants peuvent ensuite partager le lien de la pétition, ce qui facilite sa circulation.

Une mobilisation visible, dont les suites restent à décider

Le seuil des 100 000 signatures donne à une pétition une visibilité supplémentaire sur le site de l’Assemblée. Au-delà de 500 000 soutiens provenant d’au moins 30 départements ou collectivités d’outre-mer, un débat en séance publique peut être décidé. Le texte consacré à CNews est attribué à la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

Le nombre de signatures traduit une mobilisation citoyenne documentée, mais n’entraîne pas automatiquement la suppression d’une chaîne. La procédure parlementaire et les compétences du régulateur audiovisuel suivent leurs propres règles. Pour les signataires comme pour les téléspectateurs, la prochaine étape concrète sera de suivre les décisions éventuelles de la commission et l’évolution du compteur officiel.