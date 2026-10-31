Afiveg et Mynzepli rappelés : deux numéros de lot à vérifier avant une injection dans l’œil

Deux lots de médicaments injectables utilisés pour certaines maladies de la rétine font l’objet d’un rappel jusqu’aux patients. Dans une alerte publiée le 29 octobre 2026, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) demande de vérifier les boîtes d’Afiveg et de Mynzepli avant toute injection et de rapporter les lots concernés en pharmacie.

Ces deux médicaments contiennent de l’aflibercept et sont notamment utilisés dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA). Le rappel porte sur une pièce de la seringue préremplie, et non sur l’ensemble des boîtes commercialisées sous ces noms.

Afiveg et Mynzepli : les deux lots précisément concernés

Les références à rechercher sur l’emballage sont les suivantes :

Afiveg 40 mg/ml , laboratoire Biogaran : lot 2461572 , date de péremption septembre 2027 ;

, laboratoire Biogaran : , date de péremption septembre 2027 ; Mynzepli 40 mg/ml, laboratoire Advanz Pharma : lot 2393229, date de péremption juin 2027.

L’avis officiel de rappel des lots précise que les boîtes concernées ont été distribuées à partir du 28 mai 2026 pour Afiveg et du 4 mai pour Mynzepli. Les patients peuvent donc encore en détenir à leur domicile en attendant une injection programmée.

Que faire si le numéro de lot correspond ?

La consigne est de rapporter la boîte en pharmacie pour obtenir un échange contre une boîte d’un autre lot ou d’un autre laboratoire. L’ANSM indique que des produits de remplacement sont disponibles en quantité suffisante.

Les pharmaciens ont reçu pour instruction de rechercher les patients auxquels ces lots ont été délivrés et de les contacter. Une personne qui constate elle-même que sa boîte correspond à l’une des références peut se présenter directement en pharmacie, sans attendre cet appel.

Les ophtalmologues doivent, de leur côté, contrôler le numéro de lot avant l’administration et ne pas utiliser les seringues rappelées. Les patients dont une injection est programmée peuvent signaler la référence de leur boîte au professionnel qui les suit.

Pourquoi ces seringues sont-elles retirées ?

Le défaut concerne la collerette d’appui des doigts, une pièce de la seringue qui peut se desserrer ou se détacher pendant l’injection. Cette anomalie peut entraîner un mouvement involontaire de l’aiguille, avec un risque de lésion oculaire, ou conduire à l’administration d’une dose incomplète.

Au moment de l’alerte, trois cas d’effets indésirables ophtalmologiques associés au défaut avaient été signalés dans deux pays européens, aucun en France. L’agence indique que la stérilité et l’efficacité des médicaments ne sont pas affectées. Elle précise également que les personnes ayant déjà reçu une injection ne sont pas exposées à un risque ultérieur lié à ce défaut matériel.

Le rappel est organisé au niveau des pharmacies, des établissements de santé, des circuits de distribution et des patients. La vérification du numéro de lot reste le moyen de savoir si une boîte doit être échangée.