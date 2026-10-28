Produits du quotidien : les grandes marques envisagent de nouvelles hausses de prix

Les arbitrages des consommateurs pèsent de plus en plus dans les décisions des grandes marques. Le 27 octobre 2026, le fabricant britannique Reckitt a confirmé avoir relevé certains prix en Europe pour compenser la hausse de ses coûts de production. Le groupe, qui commercialise notamment Finish, Vanish, Durex et Gaviscon, décrit simultanément une clientèle attentive aux promotions et davantage attirée par les enseignes à bas prix.

Ses résultats du troisième trimestre donnent la mesure de cette tension : en Europe, les volumes vendus ont reculé de 3,2 % sur un an, tandis que l’effet combiné des prix et de la composition des ventes a progressé de 4 %. Le chiffre d’affaires à périmètre comparable n’a augmenté que de 0,8 %. Le gain de valeur ne s’accompagne donc pas nécessairement d’une hausse des quantités achetées.

Entretien, hygiène, alimentation : des coûts qui remontent

Le problème dépasse un seul fabricant. Le 22 octobre, Procter & Gamble, propriétaire entre autres d’Ariel, Pampers, Gillette et Oral-B, a relevé son estimation des surcoûts de matières premières, d’énergie et de transport pour son exercice fiscal 2027. Leur effet défavorable sur le résultat est désormais évalué à 1,4 milliard de dollars après impôt, selon sa publication financière.

Le 27 octobre, plusieurs dirigeants de multinationales ont évoqué de possibles ajustements tarifaires en 2027. Reuters rapporte que Reckitt et Procter & Gamble considèrent les hausses de prix comme l’un des moyens de répondre à l’augmentation des coûts, alimentée notamment par les perturbations énergétiques et logistiques liées au conflit au Moyen-Orient.

Il s’agit de perspectives et de décisions propres à chaque entreprise. Aucun pourcentage général de hausse n’a été annoncé pour les rayons français. Les tarifs effectivement pratiqués dépendront aussi des négociations commerciales, des distributeurs, des promotions et de la concurrence.

Les consommateurs imposent des limites aux hausses

Les résultats des fabricants montrent que les comportements d’achat évoluent de manière contrastée. Chez Procter & Gamble, les volumes organiques mondiaux ont progressé de 2,4 % au trimestre clos en septembre, tandis que l’effet prix global était de seulement 0,4 %. La croissance des ventes ne provient donc pas principalement d’un relèvement général des étiquettes.

Chez Nestlé, la publication des ventes sur neuf mois fait apparaître une hausse des prix de 1,1 % à l’échelle mondiale au troisième trimestre, mais une contribution négative de 0,4 % pour la catégorie aliments et snacks. Le groupe indique par ailleurs une augmentation des volumes dans plusieurs activités. Les industriels ne disposent pas tous de la même marge de manœuvre pour répercuter leurs coûts.

Reckitt observe en Europe une progression des distributeurs discount et une forte activité promotionnelle. Ce constat concerne son périmètre européen ; il ne constitue pas, à lui seul, une mesure des changements de fréquentation des magasins français. Il souligne toutefois la place prise par la comparaison des prix dans les achats courants.

Pourquoi le signal compte pour les ménages français

En France, le contexte budgétaire rend ces annonces particulièrement sensibles. L’Insee a indiqué le 27 octobre que l’indicateur de confiance des ménages était tombé à 80 points en octobre, son plus bas niveau depuis juin 2013. Dans les chiffres définitifs de septembre, les prix de l’alimentation augmentaient de 1,4 % sur un an et ceux de l’énergie de 21,3 %.

Pour les foyers, la vigilance porte moins sur une hausse uniforme annoncée que sur l’évolution du prix de chaque produit habituel. Comparer les prix au litre ou au kilogramme, vérifier la taille des conditionnements et distinguer une remise ponctuelle d’un prix durablement bas permettent de mesurer les écarts entre marques nationales et marques de distributeur.

Les prochains résultats des groupes et les négociations avec les enseignes permettront de voir quelles tensions industrielles se traduiront réellement dans les tickets de caisse. Les premières données disponibles montrent surtout un rapport de force : des fabricants cherchent à préserver leurs marges, tandis que des clients déjà contraints réduisent les quantités, changent de références ou attendent les promotions.