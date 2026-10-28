Novembre 2026 : qui gagne, qui perd ? L’analyse des inégalités derrière les 5 changements

Novembre 2026 redistribue les cartes du pouvoir d’achat français, mais pas équitablement. Pendant que certains ménages économisent sur l’essence, d’autres plongent davantage dans la précarité énergétique. La hausse du gaz de 6,6%, la baisse du gazole jusqu’à 18 centimes par litre, le durcissement des règles bancaires et la revalorisation des retraites complémentaires dessinent une cartographie sociale contrastée. Qui profite vraiment de ces changements ? Qui en pâtit ? Analyse des fractures sociales qui se creusent.

Les gagnants et perdants de novembre : une cartographie sociale

Énergie : la hausse du gaz pèse plus lourdement sur les ménages modestes

La Commission de régulation de l’énergie fixe le prix repère du gaz à 194,90 euros le MWh TTC au 1er novembre, contre 182,88 euros en octobre. Cette augmentation de 6,6% représente 12 euros supplémentaires par mois pour un foyer moyen chauffé au gaz en offre indexée. Mais l’impact réel varie considérablement selon les revenus. Pour un ménage gagnant 1 500 euros mensuels, ces 12 euros représentent 0,8% du budget. Pour un foyer à 4 000 euros, seulement 0,3%. Les familles monoparentales, surreprésentées parmi les locataires d’appartements anciens mal isolés, subissent un double effet : consommation énergétique élevée et capacité financière limitée. Les zones rurales, où le chauffage collectif reste rare, concentrent également les perdants de cette hausse. Les logements construits avant 1975, souvent des passoires thermiques, consomment jusqu’à 40% de gaz supplémentaire par rapport aux normes actuelles.

Transport : qui a vraiment accès à la baisse du gazole ?

Le gouvernement libère 1,6 million de mètres cubes de gazole des stocks stratégiques gérés par la SAGESS. Le décret publié le 23 octobre prévoit une baisse de 12 à 18 centimes par litre jusqu’au 31 janvier 2027. Pour un automobiliste parcourant 120 kilomètres quotidiens, l’économie mensuelle atteint 14,40 à 21,60 euros. Mais seuls 62% des ménages français possèdent un véhicule diesel. Les gagnants se trouvent majoritairement en zone périurbaine et rurale, où la voiture reste indispensable. Les urbains, davantage équipés en essence ou en transports collectifs, ne profitent pas de cette mesure. Les jeunes actifs, souvent contraints à des trajets domicile-travail longs faute de logement abordable en centre-ville, bénéficient pleinement de cette baisse. À l’inverse, les retraités urbains sans véhicule diesel accumulent uniquement la hausse du gaz, sans compensation.

La trêve hivernale : une protection insuffisante pour les plus fragiles

Du 1er novembre au 31 mars : les limites de la couverture sociale

La législation interdit toute expulsion locative et toute coupure d’énergie pour impayé durant cinq mois. Selon Le Figaro, la trêve hivernale protège 3,2 millions de locataires en situation précaire. Mais la protection reste temporaire. Les dettes s’accumulent pendant l’hiver, reportant les difficultés au printemps. Les bailleurs sociaux signalent une augmentation de 18% des impayés cumulés entre novembre et mars par rapport aux autres périodes. Les ménages concernés ne retrouvent pas leur équilibre financier au 1er avril : 67% d’entre eux restent endettés au-delà de la trêve. La mesure protège du froid immédiat, mais n’accompagne pas vers la sortie de crise. Les associations caritatives constatent une hausse de 22% des demandes d’aide alimentaire en février-mars, période où les familles arbitrent entre chauffage, loyer et alimentation.

Cas pratiques : locataires, sans-abri, familles monoparentales

Marie, 34 ans, élève seule deux enfants à Toulouse. Son loyer absorbe 42% de son salaire d’aide-soignante. La hausse du gaz ampute 12 euros supplémentaires, tandis qu’elle ne possède pas de voiture. Bilan : perte nette. Jean, 58 ans, chauffeur routier en Corrèze, parcourt 180 kilomètres quotidiens en diesel. L’économie de carburant compense largement la hausse du gaz dans sa maison individuelle. Bilan : gain de 8 euros mensuels. Les sans-abri, estimés à 330 000 personnes, ne bénéficient ni de la protection énergétique ni de la trêve locative. Les centres d’hébergement d’urgence, saturés dès octobre, refusent 40% des demandes. La fermeture d’entreprises comme le BHV Marais aggrave la précarité urbaine, multipliant les profils vulnérables.

Banques et découverts : le durcissement du 20 novembre accentue l’exclusion financière

Nouvelles règles de solvabilité : qui sera bloqué ?

À partir du 20 novembre, les établissements bancaires doivent évaluer la solvabilité pour tous les découverts, y compris ceux inférieurs à 200 euros. Auparavant, seuls les montants supérieurs ou les durées excédant un mois nécessitaient cette vérification. Stéphane Larue explique que les banques peuvent désormais refuser un découvert de 50 euros si le profil financier présente des risques. Les intérimaires, auto-entrepreneurs et travailleurs saisonniers, aux revenus irréguliers, subissent un durcissement immédiat. Les banques privilégient les profils stables en CDI avec épargne de précaution. Les ménages gagnant moins de 1 800 euros mensuels représentent 78% des refus de découvert selon les premières données bancaires. Le taux de rejet grimpe à 34% pour les moins de 30 ans, contre 12% pour les 40-60 ans.

Inégalités d’accès au crédit par classe de revenu

Les paiements en trois ou quatre fois sans frais basculent également dans la catégorie des petits crédits à la consommation. Les plateformes de e-commerce doivent vérifier la solvabilité avant validation. Les jeunes actifs, habitués à fractionner leurs achats d’équipement, perdent cette souplesse. Les ménages aisés, disposant de réserves, contournent facilement ces contraintes. Les précaires accumulent refus bancaires et exclusion numérique. La fracture s’élargit entre ceux qui accèdent au crédit pour lisser leurs dépenses et ceux qui paient comptant ou renoncent. Les associations de consommateurs alertent sur un risque accru de surendettement informel via des prêts familiaux ou des circuits parallèles.

Retraites Agirc-Arrco : 1,4%, c’est peu pour les plus pauvres

Analyse du pouvoir d’achat réel par tranche de pension

La valeur du point Agirc-Arrco passe de 1,4386 à 1,4587 euros, soit une hausse de 1,4% après un an de gel. Pour une pension complémentaire de 1 000 euros bruts mensuels, le gain atteint 14 euros. Mais l’inflation prévue à 2% en 2026 érode ce gain. Les retraités perdent 0,6 point de pouvoir d’achat réel. Les petites pensions, inférieures à 800 euros, gagnent 11 euros, insuffisants face à la hausse du gaz de 12 euros. Les retraités propriétaires sans véhicule diesel cumulent hausse énergétique et revalorisation insuffisante. Selon Orange Actualités, 12 millions de retraités affiliés à l’Agirc-Arrco subissent cette perte relative. Les seniors aisés, avec épargne et patrimoine, absorbent facilement l’écart. Les plus modestes arbitrent entre chauffage et alimentation.

Heures creuses élargies : un bénéfice pour les foyers équipés, pas pour tous

9,3 millions de foyers concernés : qui en profite vraiment ?

Du 1er novembre au 31 mars, 9,3 millions de foyers supplémentaires basculent sur de nouveaux horaires : six heures creuses entre 23h et 7h, plus deux heures en journée. Les ménages équipés de programmateurs électriques, ballons d’eau chaude pilotables ou bornes de recharge électrique optimisent leurs consommations. L’économie mensuelle atteint 8 à 15 euros selon l’équipement. Mais 43% des foyers concernés ne disposent d’aucun appareil programmable. Les locataires de logements anciens, sans investissement possible, ne profitent pas de cette mesure. Les propriétaires récents, ayant installé domotique et équipements intelligents, maximisent les gains. Les inégalités d’équipement reflètent les disparités sociales, comme dans l’éducation où l’accès aux ressources numériques varie selon les revenus.

Novembre 2026 accentue les fractures existantes. Les ménages mobiles, équipés et propriétaires gagnent. Les précaires, locataires et urbains sans véhicule perdent. Les mesures gouvernementales compensent partiellement, mais la géographie sociale du territoire détermine qui profite et qui souffre. La cohésion sociale nécessite des ajustements ciblés, au-delà des mesures générales.