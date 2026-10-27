Noël 2026 : un jeune adulte sur deux prêt à confier des achats à l’intelligence artificielle

Pour préparer leurs cadeaux de Noël, les moins de 35 ans envisagent désormais de passer de la simple recherche d’idées à une démarche plus directe : laisser une intelligence artificielle effectuer certains achats. Selon une enquête YouGov réalisée pour Havas Market et dévoilée le 27 octobre 2026, 53 % des répondants de cette tranche d’âge se disent prêts à franchir ce pas, contre 26 % de l’ensemble des personnes interrogées.

Cette disposition à déléguer progresse de 16 points en un an chez les moins de 35 ans. Elle révèle un changement dans la manière dont les jeunes consommateurs envisagent les outils numériques, tout en restant une intention déclarée : l’enquête ne mesure pas le nombre d’achats réellement réalisés par des agents d’IA.

De la liste de cadeaux à la recherche du meilleur prix

Dans cette enquête Havas Market et YouGov, 39 % des répondants déclarent avoir déjà utilisé ou envisager d’utiliser une IA pour préparer leurs achats de Noël, contre 36 % en 2025. Chez les moins de 35 ans, cette proportion atteint 61 %, en hausse de 13 points sur un an.

Les usages déclarés sont d’abord pratiques. Parmi les personnes recourant à l’IA pour ces achats, 48 % l’utilisent pour rechercher les meilleures offres et les prix les plus intéressants, devant les 44 % qui s’en servent pour trouver des idées de cadeaux. La part de celles qui évoquent l’optimisation de leur budget atteint 39 %, contre 31 % un an plus tôt.

La préparation des fêtes devient ainsi un terrain d’expérimentation pour des outils capables de rapprocher plusieurs produits, de suggérer des alternatives et d’aider à arbitrer entre des dépenses. La comparaison des prix occupe une place centrale dans ces usages, ce qui rejoint les préoccupations financières exprimées par les ménages.

Déléguer un achat reste une perspective, pas une habitude installée

Le passage de la recommandation à l’achat effectué par une IA constitue une étape supplémentaire. Au total, 26 % des personnes interrogées se disent prêtes à lui confier certains achats de Noël, contre 22 % en 2025. Chez les moins de 35 ans, la proportion de 53 % traduit une ouverture beaucoup plus marquée à cette possibilité.

Cette différence entre générations apparaît aussi dans la préparation des cadeaux : les plus jeunes déclarent davantage envisager l’usage d’outils d’IA. Les résultats portent toutefois sur les réponses à un questionnaire et regroupent, selon les questions, des pratiques déjà réalisées et des intentions futures. Ils ne constituent donc pas un décompte d’utilisateurs actifs ni de transactions automatisées.

Les magasins conservent leur place dans les parcours d’achat

Le numérique s’impose dans la recherche de cadeaux, mais le parcours ne se déroule pas nécessairement entièrement en ligne. Selon les résultats repris par e-marketing.fr, 74 % des répondants prévoient d’acheter des cadeaux sur Internet, tandis que 16 % envisagent de le faire exclusivement par ce canal. Une majorité, 58 %, prévoit de combiner achats en ligne et visites en magasin.

Le besoin de voir les produits et l’intérêt pour les conseils en boutique restent présents. Dans un entretien consacré à l’étude, Léa Roy, responsable du commerce de détail chez Havas Market, décrit notamment l’usage de l’IA au stade de la découverte des produits et de la comparaison, avant le choix final.

Des fêtes préparées plus tôt, avec un budget surveillé

Cette évolution s’inscrit dans une préparation de Noël de plus en plus anticipée. L’étude indique que 55 % des répondants comptent réaliser l’essentiel de leurs achats de cadeaux en novembre, dont 27 % pendant la période du Black Friday. Ce dernier chiffre progresse de six points par rapport à 2025.

Le budget moyen envisagé pour les cadeaux atteint 252 euros, contre 245 euros l’année précédente, mais 43 % des personnes interrogées prévoient de consacrer 200 euros ou moins à ce poste. Le recours à la comparaison des prix, aux promotions et aux outils d’aide à la décision accompagne ces arbitrages.

L’enquête a été réalisée en ligne les 6 et 7 octobre 2026 auprès de 1 004 personnes de 18 ans et plus célébrant Noël, présentées comme représentatives de cette population. Ses résultats décrivent les intentions de ce public à l’approche des fêtes. Ils montrent surtout que, pour une partie des jeunes adultes, choisir un cadeau pourrait bientôt signifier aussi choisir ce qu’ils acceptent de confier à un assistant numérique.