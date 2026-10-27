En Espagne, la croissance ne réduit guère les privations des familles avec enfants

Une étude publiée le 26 octobre par la fondation espagnole Funcas montre que les ménages avec enfants restent les plus exposés aux privations matérielles et sociales sévères. L’Espagne se distingue désormais défavorablement de la moyenne européenne, malgré une décennie de croissance et de créations d’emplois.

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La Rédaction
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En Espagne, la croissance ne réduit guère les privations des familles avec enfants © Social Mag
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En Espagne, la reprise de l’économie et les créations d’emplois ne se traduisent pas par une amélioration comparable des conditions de vie des ménages les plus fragiles. Selon une analyse publiée le 26 octobre 2026 par Funcas, une fondation espagnole de recherche économique et sociale, les familles avec enfants demeurent particulièrement exposées aux privations sévères.

En 2025, 10,7 % des personnes vivant dans des ménages avec des enfants de moins de 16 ans se trouvaient en situation de privation matérielle et sociale sévère, contre 8,1 % pour l’ensemble de la population espagnole. À l’inverse, cette proportion était de 4,7 % chez les personnes âgées de 65 ans ou plus. Ces écarts éclairent les inégalités entre générations et entre types de ménages.

Un indicateur qui mesure aussi l’exclusion de la vie sociale

La privation matérielle et sociale sévère correspond à l’impossibilité financière de satisfaire au moins sept besoins parmi treize définis dans l’indicateur européen. Les critères portent notamment sur la capacité à chauffer son logement, à faire face à une dépense imprévue, à remplacer des vêtements usés ou à participer à des activités sociales ordinaires.

Cette mesure va donc au-delà du seul niveau de revenu. Elle décrit les restrictions concrètes que les difficultés financières imposent à la vie quotidienne, y compris lorsque l’économie nationale progresse. Funcas distingue également cet indicateur de l’ancienne mesure de privation matérielle sévère, fondée sur quatre manques parmi neuf besoins : les deux séries ne doivent pas être confondues.

Pour les ménages espagnols avec enfants, l’ancienne mesure atteint 8,5 % en 2025, contre 7,6 % pour l’ensemble de la population. Quel que soit l’indicateur retenu, les foyers élevant des mineurs se trouvent dans une situation plus défavorable que la moyenne.

L’Espagne recule dans la comparaison européenne

La comparaison à dix ans est particulièrement révélatrice. En 2015, l’Espagne affichait un taux de privation matérielle et sociale sévère de 7,4 %, inférieur à la moyenne européenne de 9,7 %. En 2025, son taux atteint 8,1 %, tandis que celui de l’Union européenne est descendu à 6,3 %.

Le pays est ainsi passé du quinzième au cinquième rang des États membres les plus touchés, selon les calculs de Funcas à partir des données d’Eurostat. Le quotidien El País relève lui aussi ce contraste entre les performances économiques espagnoles et la persistance des difficultés matérielles et sociales.

Les chercheurs observent une évolution différente chez les seniors. Leur taux de privation matérielle et sociale sévère, qui avait augmenté entre 2015 et 2018, a ensuite reculé pour atteindre 4,7 % en 2025. Cette trajectoire renforce le contraste avec les ménages comprenant des enfants.

Un débat qui dépasse les frontières espagnoles

Pour les lecteurs français, cette étude offre un point de comparaison utile sur la manière dont les fruits de la croissance se répartissent entre les ménages. Funcas relève d’ailleurs que plusieurs pays européens, dont la France, n’ont pas connu la même baisse durable de cet indicateur que la moyenne de l’Union. Les situations nationales restent différentes, notamment en matière de prestations familiales, de logement et d’emploi.

La question se retrouve dans les politiques européennes : en mai, la Commission a présenté une stratégie de lutte contre la pauvreté et proposé de renforcer la garantie européenne pour l’enfance, avec une attention portée à l’accès aux services, à la garde d’enfants et à la sécurité économique des familles.

Funcas met en avant la nécessité de regarder au-delà des indicateurs de croissance et d’emploi pour apprécier les conditions de vie des ménages vulnérables. Ses résultats montrent que la protection des enfants et le soutien aux familles restent des enjeux sociaux centraux, même dans une économie qui crée des emplois.

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