Mauvaise nouvelle pour les retraités : le nouveau plafond de l’abattement de 10% va alourdir la note, voici qui est concerné

Sébastien Lecornu a présenté, jeudi 1er octobre 2026, le projet de budget pour 2027. Le texte propose de maintenir l’abattement de 10 % dont bénéficient les retraités sur leurs pensions, mais d’en abaisser nettement le plafond : 3 000 euros par foyer, contre euros actuellement. Le gouvernement attend de cette mesure 1,4 milliard d’euros de recettes fiscales supplémentaires.

Une troisième tentative en trois ans

Les projets de budget pour 2025 et pour 2026 avaient déjà cherché à restreindre cet avantage, selon des modalités différentes. L’an dernier, l’exécutif proposait de remplacer l’abattement proportionnel par un forfait de 2 000 euros pour un retraité seul et euros pour un couple, cumulable entre les deux membres. Les deux tentatives se sont heurtées à l’opposition des parlementaires et ont fini par disparaître de la loi de finances.

L’issue de ce troisième essai dépendra à nouveau des débats au Parlement. Les camps politiques rechignent généralement à voter une mesure qui touche les retraités, par crainte de se mettre à dos cet électorat. Mais le projet 2027 concerne surtout les pensions les plus élevées, ce qui pourrait rallier une partie de l’opposition.

L’abattement de 10 % existe depuis 1978. Il devait compenser la baisse de revenus au moment du passage à la retraite et des dépenses de santé plus lourdes à cet âge. Selon un argument repris par l’Unsa Retraités, il se justifiait aussi par le fait que les pensions, déclarées par les caisses de retraite elles-mêmes, échappaient à tout risque de sous-déclaration contrairement à d’autres revenus.

Jusqu’à 300 euros de plus pour un retraité seul

Prenons un retraité seul percevant euros par an, soit une pension de euros mensuels. Avec les règles actuelles, son abattement de euros ramène son revenu imposable à 36 000 euros et son impôt à euros. Avec le plafond fixé à 3 000 euros, son revenu imposable grimpe à euros et son impôt à euros, soit 300 euros de plus. À ce niveau de pension, le retraité est en général déjà propriétaire de son logement.

En dessous de 30 000 euros de revenus annuels, soit 2 500 euros mensuels, aucune hausse n’est à craindre : l’abattement de 10 % reste alors sous le nouveau plafond.

Les couples également concernés

Le plafond de 3 000 euros s’appliquerait par foyer fiscal, sans possibilité de cumul entre les deux membres d’un couple. Dès qu’un couple de retraités dépasse 30 000 euros à deux, soit 1 250 euros par mois chacun si les pensions sont égales, l’impôt augmente.

Exemple d’un couple percevant euros chacun, soit euros au total. En 2026, l’abattement plafonné à euros laisse un revenu imposable de euros et un impôt de euros. Avec le forfait proposé l’an dernier (2 000 euros par personne, soit euros au total), l’impôt serait monté à euros, soit seulement 48 euros de plus.

Avec le plafond de 3 000 euros prévu pour 2027, le revenu imposable passe à euros et l’impôt à euros, soit 158 euros supplémentaires. Le projet pour 2027 touche donc plus durement les couples que celui de 2026, qui épargnait davantage les retraités mariés ou pacsés au profit des seuls.

Un budget contesté, des pensions sous-indexées

Selon un sondage YouGov publié dimanche 4 octobre 2026, 45 % des Français s’opposent à ce budget, censé ramener le déficit public à 5 % du PIB via un effort de 54 milliards d’euros. Le rejet est le plus net chez les plus de 55 ans, dont seulement 24 % approuvent le texte, contre 39 % chez les 18-34 ans.

Le texte prévoit par ailleurs de désindexer de l’inflation la revalorisation annuelle des pensions, une mesure distincte de la réforme de l’abattement. D’après des simulations de Droit-finances.net, à pension égale, un retraité seul touchant 2 000 euros par mois verrait son impôt baisser de 476 à 414 euros en 2027, grâce à la revalorisation de 2,1 % du barème.

À 2 500 euros mensuels, l’impôt passerait de 1 338 à 1 281 euros. Mais à 3 000 euros, il grimperait de 2 824 à 2 859 euros, l’abattement plafonné à 3 000 euros ne suivant plus les 3 600 euros autorisés en 2026. Les pensions dépassant 2 500 euros mensuels pourraient donc être les plus pénalisées.

Un autre coup de pouce fiscal, sous conditions de ressources

Un dispositif distinct, qualifié de méconnu, allège aussi l’impôt des retraités de plus de 65 ans au 31 décembre 2026, sous conditions de ressources. Il atteint 2 881 euros par personne si le revenu net global du foyer est inférieur à 18 041 euros, et tombe à 1 441 euros entre 18 041 et 29 027 euros. Au-delà, il disparaît. Si les deux membres d’un couple remplissent la condition d’âge, l’abattement est doublé.

Selon Droit-Finances, un retraité touchant 2 000 euros par mois (24 000 euros annuels) paierait 644 euros d’impôt sans cet abattement, contre 414 euros avec les 1 441 euros du second palier, soit 230 euros d’économie. Les plafonds seront revalorisés de 2,1 % en 2027, en phase avec le barème de l’impôt.

Particularité du calcul : les plus-values taxées à taux proportionnel et les revenus soumis à un prélèvement libératoire, comme certains placements financiers, ne sont pas comptabilisés dans le plafond de ressources. Un retraité disposant d’importants revenus du capital peut donc malgré tout en profiter. Le dispositif s’adresse aussi, sous les mêmes conditions, aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité ou d’une pension pour accident du travail, à condition d’afficher un taux d’invalidité d’au moins 40 %.