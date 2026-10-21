Retraite Agirc-Arrco : jusqu’à 19 euros de plus par mois ? Ce que réserve la revalorisation du 1er novembre 2026

La retraite complémentaire Agirc-Arrco fait l’objet d’une nouvelle décision concernant la valeur de son point au 1er novembre 2026. Après plusieurs estimations évoquant une augmentation pouvant atteindre 1,9 %, les retraités du secteur privé attendent surtout de connaître les conséquences concrètes sur leur pension mensuelle.

Agirc-Arrco : une décision qui concerne des millions de retraités

Chaque année, l’évolution de la valeur de service du point Agirc-Arrco détermine le montant des pensions complémentaires versées aux anciens salariés du secteur privé.

Contrairement à la retraite de base, dont la revalorisation obéit à un calendrier distinct, les pensions Agirc-Arrco sont traditionnellement réexaminées au 1er novembre.

Le régime a publié un communiqué officiel consacré à la revalorisation de la valeur du point pour 2026. Cette décision doit être distinguée des estimations diffusées avant son annonce.

Le taux retenu détermine directement l’évolution du montant brut des pensions concernées. Une hausse même limitée peut représenter plusieurs euros supplémentaires chaque mois, selon les droits acquis par chaque retraité.

Une hausse pouvant atteindre 1,9 % avait été évoquée

Avant la décision définitive, plusieurs projections ont alimenté les attentes des retraités. Le média financier Le Revenu a notamment évoqué une augmentation pouvant atteindre 1,9 %, soit jusqu’à 19 euros par mois pour une pension complémentaire brute de 1 000 euros.

Cette estimation illustre les montants potentiellement en jeu, mais elle ne constitue pas une confirmation du taux officiel applicable en novembre 2026.

À titre purement indicatif, voici ce que représenterait une revalorisation de 1,9 % :

Pension complémentaire brute Hausse mensuelle hypothétique 300 € +5,70 € 500 € +9,50 € 800 € +15,20 € 1 000 € +19,00 € 1 500 € +28,50 €

Ces calculs sont des simulations et ne préjugent pas du taux définitivement décidé par l’Agirc-Arrco.

Pourquoi la revalorisation ne concerne pas toute votre retraite

Une distinction doit être faite entre la pension de base et la retraite complémentaire Agirc-Arrco.

Pour un ancien salarié du privé, la retraite totale comprend généralement une pension versée par l’Assurance retraite et une pension complémentaire calculée à partir des points acquis pendant sa carrière.

La revalorisation de novembre concerne cette seconde composante.

Prenons l’exemple d’un retraité percevant 1 400 euros de pension de base et 600 euros de retraite complémentaire brute. Si le taux applicable était de 1,9 %, l’augmentation serait de 11,40 euros par mois, et non de 38 euros sur les 2 000 euros de retraite totale.

Le montant net effectivement reçu peut aussi dépendre des prélèvements sociaux applicables à la situation du retraité.

Comment vérifier l’évolution de votre pension en novembre ?

Les personnes concernées peuvent consulter leur espace personnel sur le site officiel Agirc-Arrco, où figurent leurs paiements et les informations relatives à leurs droits.

Pour comprendre l’évolution de leur pension, les retraités peuvent comparer les montants bruts avant et après l’application de la nouvelle valeur de service du point.

Le paiement des pensions complémentaires intervient normalement en début de mois. La date à laquelle les fonds apparaissent sur le compte bancaire peut varier selon l’établissement.

Ce que les retraités doivent surveiller désormais

La décision de novembre intervient dans un contexte où l’évolution du pouvoir d’achat reste une préoccupation pour les retraités.

Trois données permettent d’en mesurer les conséquences : le taux officiel de revalorisation, le montant de la pension complémentaire brute et le montant net après prélèvements.

Les projections de hausse ne doivent donc pas être confondues avec une somme garantie. C’est la valeur de service du point officiellement fixée par l’Agirc-Arrco qui détermine les nouveaux montants versés.