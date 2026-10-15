Retraite : le taux de revalorisation est connu et va décevoir

La décision est tombée hier, lundi 14 octobre 2026 : les retraites complémentaires Agirc-Arrco augmenteront de 1,4% à compter du 1er novembre. Derrière ce pourcentage annoncé par les partenaires sociaux, se cachent des réalités sociales contrastées. Si 14 millions de retraités du secteur privé sont concernés, tous ne subiront pas de la même manière l’impact de cette revalorisation jugée insuffisante par plusieurs syndicats. Entre ceux qui dépendent presque exclusivement de leur pension et ceux qui disposent d’autres sources de revenus, l’écart se creuse.

1,4% : une revalorisation qui va décevoir

Le taux retenu par les gestionnaires du régime se situe dans le bas de la fourchette autorisée, comprise entre 1,2% et 1,9%. Avec une inflation estimée à 2% en 2026, le pouvoir d’achat recule mécaniquement. Pour un retraité percevant 1 200 euros de pension complémentaire mensuelle, la hausse représente 16,80 euros bruts par mois, soit 201,60 euros sur l’année. Après un gel total en 2025, le rattrapage reste symbolique.

Les anciens salariés aux carrières modestes subissent de plein fouet la modération de la revalorisation. Pour eux, la retraite complémentaire constitue environ 30% de leurs revenus totaux. Une personne touchant 800 euros de base et 350 euros de complémentaire gagnera 4,90 euros mensuels. Dérisoire face à la hausse des prix alimentaires et énergétiques. Denis Gravouil, secrétaire confédéral CGT en charge des retraites, dénonce « un vote qui n’est pas du tout acceptable, qui est scandaleux, alors qu’on avait les moyens de revaloriser les retraites au maximum envisagé à 1,9% ».

À l’inverse, les anciens cadres supérieurs ou dirigeants disposent souvent de patrimoines immobiliers, d’épargnes financières ou de revenus locatifs. Pour eux, la retraite complémentaire représente certes un montant plus élevé en valeur absolue, mais une part moindre du budget global. Un retraité touchant 3 000 euros de complémentaire gagnera 42 euros mensuels, mais son train de vie reste globalement préservé grâce à d’autres ressources.

Inégalités : comment la revalorisation creuse les écarts

La mécanique des pourcentages amplifie les disparités existantes. Une hausse uniforme de 1,4% profite davantage, en euros sonnants et trébuchants, aux pensions élevées qu’aux pensions modestes. Le régime Agirc-Arrco dispose pourtant de 90 milliards d’euros de réserves, soit l’équivalent de dix mois de pensions. Mais le patronat, représenté par Diane Milleron-Deperrois du Medef, a défendu une ligne prudente face à une hausse mécanique des dépenses de 1,5 milliard d’euros par an liée au vieillissement démographique.

Perdre 0,6 point de pouvoir d’achat (écart entre 1,4% et 2% d’inflation) pèse infiniment plus lourd pour un budget contraint que pour un foyer aisé. Les arbitrages se font sur l’alimentation, le chauffage, les soins. Les marges de manœuvre disparaissent. Pour les retraités à 1 000 euros mensuels, chaque euro compte. Léonard Guillemot, représentant CFTC, reconnaît que « le paritarisme ne sort pas grandi de cette revalorisation 2027 limitée à 1,4%. L’intransigeance du Medef version 2026 est très inquiétante pour le futur ».

Le gouvernement prévoit de geler ou sous-indexer les pensions de base en 2027 pour les retraités touchant plus de 1 260 euros, une mesure censée économiser 5,5 milliards d’euros. Combinée à la revalorisation minimale de la complémentaire, la double peine frappe les classes moyennes inférieures. Un retraité à 1 400 euros mensuels verra sa pension de base stagner tandis que sa complémentaire progressera faiblement. L’effet cumulatif érode durablement le niveau de vie, comme le soulignent plusieurs catégories de retraités confrontées à des évolutions réglementaires récentes.

Tensions sociales et acceptabilité

La division syndicale reflète un malaise profond. CGT et CFE-CGC ont claqué la porte des négociations, tandis que CFDT, CFTC et FO ont validé l’accord, au nom du réalisme. Fabien Guimbretière, secrétaire national CFDT, assume un choix « en responsabilité », reconnaissant les limites mais privilégiant une hausse immédiate plutôt qu’un nouveau blocage. Séverine Privat, secrétaire confédérale FO, justifie le vote par « la nécessité de revaloriser » après le gel de 2025.

Pour la CGT et la CFE-CGC, accepter 1,4% alors que les réserves permettaient 1,9% constitue un abandon des retraités les plus fragiles. Denis Gravouil appelle à « l’amplification des mobilisations, partout où cela est possible le 17 octobre, au moins jusqu’au 5 novembre ». Christelle Thieffinne, présidente CFE-CGC, dénonce le non-respect de l’accord de 2023 qui prévoyait un mécanisme de revalorisation plus généreux. La fracture oppose tenants d’une ligne dure et partisans du compromis pragmatique.

Beaucoup de retraités expriment un sentiment d’injustice. Après avoir cotisé toute une carrière, ils estiment mériter mieux qu’une hausse inférieure à l’inflation. Le gel de 2025 a déjà entamé la confiance dans le système paritaire. Une procédure judiciaire est d’ailleurs en cours au tribunal de Paris, avec un jugement attendu le 8 décembre 2026, pour contester la légalité de ce gel. L’accumulation des frustrations alimente un climat social tendu, comme en témoignent les difficultés quotidiennes vécues par de nombreux seniors.

Équité générationnelle : le débat sous-jacent

Au-delà des chiffres immédiats, la revalorisation de 1,4% ravive la question de l’équité entre générations. Les actifs cotisent pour financer les retraites actuelles, dans un contexte de vieillissement démographique. Les réserves de 90 milliards d’euros rassurent à court terme, mais les partenaires sociaux devront renégocier les règles de pilotage à l’automne 2027 pour garantir l’équilibre à long terme. Faut-il préserver les réserves pour les générations futures ou les utiliser maintenant pour soutenir les retraités actuels ?