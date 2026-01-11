Hausse d’impôt en 2026 ? Des milliers de retraités à 2 500 € peuvent y échapper grâce à ce mécanisme

La réforme fiscale envisagée pour les retraités en France relance le débat, surtout autour de l’abattement fiscal actuel. Cet abattement de 10 % sur les revenus pourrait être supprimé au profit d’une déduction forfaitaire, une modification qui toucherait potentiellement des millions de retraités dès 2026. Cette évolution pose des questions sur les conséquences pour les différents niveaux de pensions, en particulier pour ceux qui touchent jusqu’à 2 500 € par mois, en raison de l’impact différencié.

Aujourd’hui, l’abattement est de 10 %, ce qui réduit la part du revenu soumise à l’impôt. Par exemple, pour une personne déclarant 35 000 € par an, l’abattement serait de 3 500 €, soit une assiette imposable de 31 500 €.

Dans le projet de loi de Finances (PLF), le gouvernement propose de supprimer cet abattement proportionnel et de le remplacer par un abattement forfaitaire de 2 000 € par retraité. Le Sénat a toutefois amendé le texte en défendant le maintien d’un abattement de 10 %, mais avec un plafonnement abaissé à 3 000 €, contre 4 399 € aujourd’hui.

Ce que proposent les élus et ce que ça changerait

L’objectif affiché par le gouvernement est d’alléger la charge fiscale des pensions modestes, même si, au final, une grande partie des retraités pourrait voir leur impôt augmenter. Le Sénat a voté la semaine dernière un amendement rétablissant un abattement de 10 % plafonné à 3 000 €.

Le ministre de l’Économie, Roland Lescure, a expliqué qu’il souhaitait un remboursement des taxes plus équitable entre revenus élevés et revenus faibles, tout en conservant le caractère proportionnel de la déduction fixe, explique le magazine Notre Temps.

Pour illustrer les effets possibles, prenons deux exemples concrets. Pour un retraité déclarant 30 000 € annuels, l’abattement de 10 % ramène le revenu imposable à 27 000 €, avec un impôt de 1 588 €. Avec une déduction forfaitaire de 2 000 €, le revenu imposable serait de 28 000 €, ce qui se traduirait par une hausse d’impôt de 9 %, soit 159 € de plus. En revanche, pour les pensions en dessous de 2 500 €, aucun changement significatif n’est attendu en 2026, grâce au plafonnement proposé par le Sénat, qui permettrait de maintenir un abattement suffisant pour ces ménages.

Des effets différents selon le niveau de revenu

Pour un retraité percevant 36 000 € par an (soit 3 000 € par mois), l’abattement de 10 % donne une base imposable de 32 400 €, avec un impôt de 2 885 €. Si l’abattement est plafonné à 3 000 €, le revenu imposable monterait à 33 000 €, et l’impôt atteindrait 3 065 €. Avec le forfait initialement proposé, l’impôt grimperait à 3 365 €, soit une hausse de 16,6 %.