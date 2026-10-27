Emballages plastiques : la France n’en recycle que 27,4 %, loin de la moyenne européenne

En 2024, la France a recyclé 27,4 % de ses déchets d’emballages plastiques, contre 42,4 % dans l’Union européenne, selon Eurostat. Ces chiffres mettent en lumière l’écart entre les efforts de tri et la quantité de plastique effectivement recyclée, alors que les déchets d’emballages continuent d’augmenter en Europe.

La France figure parmi les pays européens où le recyclage des emballages plastiques est le moins développé. Les statistiques publiées par Eurostat le 22 octobre établissent un taux de 27,4 % pour 2024, soit quinze points de moins que la moyenne des Vingt-Sept. Seuls le Danemark (22,5 %) et la Finlande (26,9 %) affichent des taux inférieurs parmi les pays cités par l’institut statistique européen.

Le contraste est marqué avec la Lettonie, qui atteint 71 %, la Belgique (58,2 %), la Pologne (56 %) ou encore la Tchéquie (53,7 %). Ces différences donnent la mesure des résultats obtenus par les systèmes nationaux de collecte et de traitement, au-delà du seul geste de tri.

Le recyclage progresse, mais les déchets augmentent aussi

À l’échelle de l’Union européenne, le taux de recyclage des emballages plastiques est passé de 41,6 % en 2023 à 42,4 % en 2024. La progression est réelle, mais elle intervient dans un contexte de hausse des volumes produits.

En 2024, chaque habitant de l’Union a généré en moyenne 35,9 kg de déchets d’emballages plastiques, dont 15,3 kg ont été recyclés. Par rapport à 2023, les deux quantités ont augmenté de 0,6 kg par personne. Sur dix ans, les emballages plastiques jetés ont progressé de 6,1 kg par habitant, contre 3,4 kg supplémentaires recyclés.

Le phénomène concerne l’ensemble des matériaux d’emballage. En 2024, les pays de l’Union ont généré 81,5 millions de tonnes de déchets d’emballages, soit 181 kg par habitant. C’est 3,2 kg de plus qu’en 2023 et 19,6 kg de plus qu’en 2014.

Le plastique représente un cinquième des déchets d’emballages en poids

Le papier et le carton constituent la première catégorie de déchets d’emballages, avec 40,8 % des tonnages européens. Le plastique arrive ensuite (19,9 %), devant le verre (18,1 %), le bois (16,2 %) et les métaux (4,8 %). Cette répartition est calculée en poids : elle ne décrit ni le nombre d’emballages utilisés ni leur volume dans les poubelles.

La distinction est importante pour comprendre les chiffres français. Le taux de 27,4 % mesure la proportion des déchets d’emballages plastiques effectivement recyclés, et non la part des ménages qui trient leurs déchets. Il couvre les emballages issus des particuliers, des entreprises et des administrations. Les emballages collectés puis écartés du processus de recyclage ne contribuent pas au résultat final.

Une comparaison européenne qui éclaire les choix de consommation

Pour les consommateurs, les données mettent en évidence deux enjeux complémentaires : la possibilité de recycler les emballages après usage et la quantité d’emballages mise en circulation dès l’achat. Une amélioration du traitement des déchets peut coexister avec une hausse de leur production, comme le montre l’évolution européenne.

Les séries d’Eurostat doivent aussi être lues avec leur cadre statistique : en 2020, une harmonisation des méthodes de calcul et des règles concernant les emballages composites a entraîné une baisse de 3,4 % du recyclage déclaré à l’échelle européenne. Les comparaisons sur une longue période tiennent compte de cette rupture méthodologique.

Le retard français, mesuré sur les déchets de 2024, replace ainsi le débat sur les emballages dans une réalité concrète : le tri, la conception des produits, la collecte et les capacités de recyclage interviennent à des étapes différentes. Le résultat se juge sur la matière réellement récupérée pour être recyclée.