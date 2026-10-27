Aide à domicile : en Australie, un algorithme fixe les droits des seniors sans correction humaine possible

En Australie, l’accès de personnes âgées à certaines aides à domicile dépend de décisions prises par un algorithme que les évaluateurs ne peuvent pas modifier, même lorsqu’ils jugent le résultat inadapté. Le rapport publié le 26 octobre 2026 par le Commonwealth Ombudsman, l’autorité fédérale chargée de contrôler l’administration, réclame une réforme du dispositif et un meilleur encadrement des professionnels chargés d’évaluer les besoins.

Le problème touche une étape décisive du parcours des seniors : déterminer s’ils peuvent bénéficier d’une aide à domicile, à quel niveau de financement et avec quelle priorité. Le médiateur estime que la gestion du système par le ministère australien de la Santé, du Handicap et du Vieillissement a été déraisonnable.

Un entretien humain, puis une décision verrouillée par le logiciel

Le dispositif australien, appelé Single Assessment System, s’appuie sur un outil numérique d’évaluation des besoins, l’Integrated Assessment Tool (IAT). Un professionnel recueille les informations sur la situation de la personne âgée, puis deux algorithmes interviennent pour déterminer notamment le niveau de soutien financier et l’ordre de priorité dans le programme d’aide à domicile.

Le rapport souligne une contradiction : le jugement du professionnel intervient dans la collecte des informations, mais la réglementation ne lui permet pas de remplacer une décision automatisée sur l’éligibilité, le financement ou la priorité, même si cette décision lui paraît cliniquement inappropriée. Le professionnel conserve un rôle dans la préparation du plan d’accompagnement et l’approbation de certains services, dans les limites fixées par le résultat informatique.

Le médiateur rapporte notamment la plainte d’une famille dont la mère, atteinte d’une maladie neurologique évolutive, s’est vu attribuer un délai d’attente de dix à onze mois malgré des besoins importants. Ce témoignage illustre les conséquences possibles d’un classement contesté ; il ne constitue pas à lui seul une évaluation statistique du fonctionnement du système.

Des règles insuffisamment expliquées et des contrôles jugés défaillants

Le rapport critique également la transparence des calculs, les vérifications de qualification des évaluateurs et l’utilisation insuffisante des réclamations pour détecter les dysfonctionnements. Le ministère a rendu publiques certaines règles de calcul le 6 octobre, mais le médiateur estime qu’il reste à établir si ces informations permettent un contrôle indépendant satisfaisant.

Point essentiel : l’enquête n’a pas mesuré la pertinence clinique de l’algorithme lui-même. Elle identifie des faiblesses de conception, de contrôle et de droit qui justifient, selon son auteur, une évaluation clinique indépendante. Le médiateur recommande notamment de modifier la loi pour autoriser les évaluateurs à substituer leur décision à celle du logiciel dans des circonstances appropriées, de mieux expliquer les voies de recours et de renforcer les audits.

Le gouvernement australien avait annoncé le 16 octobre une nouvelle voie d’examen renforcé de certaines décisions. Le rapport accueille cette initiative tout en demandant des modifications plus structurelles.

Un débat qui concerne aussi les droits des usagers français

Cette affaire australienne éclaire un enjeu présent en France : la place réelle de l’intervention humaine dans les décisions administratives assistées par des algorithmes. Dans un rapport consacré aux algorithmes des services publics, le Défenseur des droits souligne qu’un contrôle humain doit être concret et significatif, et que les personnes concernées doivent pouvoir comprendre les décisions pour les contester utilement.

La CNIL rappelle de son côté les garanties entourant les décisions entièrement automatisées ayant des effets importants sur les personnes, notamment les obligations d’information et les possibilités de contestation selon le cadre juridique applicable.

Pour les familles et les aidants, le cas australien pose une question très concrète : lorsqu’un outil classe les besoins d’une personne fragile, qui peut rectifier ce classement et dans quels délais ? Le médiateur australien demande que cette responsabilité soit clairement attribuée à des professionnels capables de prendre en compte la situation individuelle.