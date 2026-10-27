« Je quitte mes 155 moutons à 2 400 mètres d’altitude pour aller en cours » : l’histoire de cet étudiant berger que personne ne soupçonne

Dans les hautes montagnes du Lesotho, en Afrique australe, deux jeunes bergers, Kabelo Mohai et Lepeli Maapesa, enchaînent chaque soir des cours après avoir passé la journée à garder leur bétail. Ils vivent à environ 2 400 mètres d’altitude, loin de tout, et parcourent à pied, du lundi au vendredi, les sentiers qui séparent leurs abris du village de Semonkong, raconte Diario Uno.

Là-bas se trouve l’établissement qu’ils fréquentent : deux heures de cours, puis le chemin inverse jusqu’à leurs refuges de montagne, où ils retrouveront leurs bêtes dès le lendemain matin.

Mohai se lève à 5 heures. Il partage ses journées entre moutons et chèvres, dans des zones reculées où il a commencé à travailler dès l’âge de neuf ans. À 15 ans, il s’occupait déjà du bétail à temps plein, une charge qui a mis fin à sa scolarité après la seule école primaire.

Il vit dans une hutte rustique et administre un troupeau familial de 155 moutons et chèvres. Son objectif est de devenir soldat, une manière pour lui d’élargir ses horizons au-delà du pastoralisme qu’il connaît depuis l’enfance.

L’établissement qu’ils fréquentent s’appelle l’École Nocturne du Bon Pasteur. Elle a été fondée à Semonkong pour offrir une seconde chance à des personnes n’ayant pas pu terminer leur scolarité durant l’enfance. Plus de 40 élèves, âgés de 15 à 55 ans, y sont inscrits. Beaucoup occupent des emplois dans la journée, ce qui les empêche de suivre un cursus classique.

Les cours, dispensés du lundi au vendredi, portent sur des savoirs de base : lecture, écriture, mathématiques. Pour des bergers comme Mohai, ces compétences servent à calculer la valeur de leurs animaux, à gérer leur argent et à comprendre des documents sans dépendre de quelqu’un d’autre.

Maintenir cette routine suppose de tenir face à la distance, à la fatigue et aux caprices du climat. Les hivers apportent souvent d’abondantes chutes de neige sur les sentiers qu’ils empruntent chaque soir, entre leurs huttes de montagne et les salles de classe de Semonkong.