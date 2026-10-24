Deux ados de 13 et 16 ans abandonnés par leurs parents passent la nuit devant un refuge fermé dans les Alpes : les secouristes n’en reviennent pas

Deux frères allemands de 13 et 16 ans ont été secourus en état d’hypothermie dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 octobre 2026, après avoir été laissés seuls par leurs parents lors d’une randonnée familiale dans les Alpes du Tyrol du Sud, en Italie.

La famille était partie le samedi matin de Dobbiaco, une commune du Tyrol du Sud, pour rejoindre le refuge Bonner, perché à 2 340 mètres d’altitude au terme de plus de 1 000 mètres de dénivelé. En chemin, les parents ont décidé de faire demi-tour, pour une raison que rien dans le dossier ne précise. Ils ont alors laissé leurs deux fils poursuivre seuls l’ascension, les jugeant assez expérimentés pour terminer le parcours.

Arrivés en fin de journée, les deux adolescents ont trouvé porte close. Le refuge Bonner avait fermé pour la saison hivernale le 11 octobre, une information que la famille ne semble pas avoir vérifiée avant de partir. Trop tard pour redescendre en vallée, les garçons ont choisi de passer la nuit dehors, à plus de 2 300 mètres, alors que la température frôlait 0 °C.

Selon les secours en montagne, ils portaient des chaussures de randonnée adaptées, mais pas de vêtements conçus pour une nuit à cette altitude.

Vers 1 heure du matin, l’un des deux frères a été pris de fortes douleurs, puis de nausées et de vomissements. Les garçons ont appelé leurs parents par téléphone pour leur signaler leur état. Ceux-ci ont aussitôt alerté les équipes de secours du Haut-Pustertal.

Les secouristes ont retrouvé les deux adolescents en hypothermie et les ont évacués vers l’hôpital de San Candido. Les deux frères ont finalement pu quitter l’établissement en bonne santé.

Le porte-parole des secours en montagne, cité par le Républicain Lorrain, a qualifié l’épisode de « grande imprudence ». Il a toutefois tenu à relativiser la portée de l’incident : « heureusement, ce genre de situation est rare ». L’information a par ailleurs été rapportée par le journal 20 Minutes.