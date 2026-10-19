Papier ou numérique :qui doit choisir à la place du citoyen ?

Consulter une facture sur son téléphone, remplir un formulaire sans se déplacer, retrouver un document à toute heure : les avantages du numérique n’ont pas besoin d’être démontrés à ceux qui l’utilisent facilement. La difficulté commence lorsque la possibilité devient obligation, et que la solution commode pour les uns impose une démarche supplémentaire aux autres. Le débat sur le courrier électoral se situe à cet endroit. Il interroge la manière dont un service collectif organise son accès : à partir de l’usager le mieux équipé, ou en tenant compte de la diversité des situations.

L’article 76 du projet de loi de finances pour 2027 distingue deux cas. Sur le territoire national, les bulletins des législatives ne seraient plus envoyés chez les électeurs, contrairement aux professions de foi ; ils resteraient présents dans les bureaux. Pour les Français établis hors de France, le texte prévoit également de supprimer l’envoi postal des professions de foi, disponibles en ligne et consultables sur papier dans les postes diplomatiques et consulaires. Ce second volet montre que le débat sur les modalités d’accès aux programmes n’est pas seulement théorique. Retirer un document du courrier n’a pas partout les mêmes conséquences pratiques.

Être connecté ne signifie pas être autonome

Selon l’enquête 2023 de l’Insee, publiée dans son ouvrage sur l’économie numérique en 2025, 15,7 % des personnes de 15 ans ou plus vivant en logement ordinaire en France, hors Mayotte, sont en situation d’illectronisme. À celles-ci s’ajoutent 30,3 % ayant de faibles compétences numériques. Ces données ne mesurent évidemment pas la capacité à voter. Elles rappellent néanmoins qu’un accès à internet ne suffit pas à garantir l’aisance dans les démarches. Posséder un smartphone, consulter des messages et retrouver un document officiel sont des activités différentes.

Le Défenseur des droits a largement documenté cette difficulté. Dans son rapport de 2022, l’institution alors dirigée par Claire Hédon recommande de « préserver plusieurs modalités d’accès aux services publics ». Elle souligne également le déplacement vers l’usager de tâches auparavant accomplies par l’administration. Il ne s’agit pas d’une prise de position contre l’actuel article budgétaire, mais d’un enseignement utile pour l’examiner. Mettre un document en ligne peut simplifier son accès ; cela peut aussi obliger son destinataire à chercher, télécharger, imprimer ou solliciter une aide. La modernisation doit apprécier ces deux effets, pas seulement le premier.

Un choix réel, pas une démarche de plus

Une voie intermédiaire existe. Dans son rapport de novembre 2024, la Cour des comptes propose de permettre aux électeurs qui le demandent expressément de recevoir uniquement une information numérique. Elle recommande séparément de supprimer l’envoi des bulletins à domicile. Elle reconnaît toutefois, pour les professions de foi, l’intérêt d’une évolution volontaire. Cette méthode permettrait d’adapter les envois aux préférences, sans assimiler l’absence de réponse d’un citoyen à son accord pour abandonner le papier.

Encore faut-il que cette liberté soit praticable. Demander à une personne peu à l’aise avec internet d’effectuer une procédure exclusivement en ligne pour conserver son courrier serait contradictoire. Un dispositif crédible devrait permettre d’exprimer une préférence simplement, de la modifier et de comprendre les conséquences de son choix. Il devrait aussi éviter qu’un changement d’adresse électronique ou la perte d’un accès n’éloigne durablement l’électeur de l’information. Il ne suffit donc pas d’ajouter une case à cocher. Le libre choix suppose une organisation, une continuité du service et une responsabilité clairement assumée par l’administration.

Moderniser sans fermer les autres portes

Dès l’examen du budget 2015, à l’automne 2014, le sénateur Vincent Capo-Canellas expliquait : « Entre le tout papier et le zéro papier, il y a peut-être des voies moyennes à explorer. » Son intervention, conservée dans le rapport budgétaire du Sénat, combinait refus d’une réforme immédiate et ouverture à des adaptations futures. Elle évite une opposition souvent stérile entre défenseurs d’un passé imprimé et partisans d’un avenir nécessairement dématérialisé. On peut reconnaître les économies et les commodités du numérique tout en demandant qu’elles ne rendent pas un service plus difficile d’accès pour une partie de ses destinataires.

L’Union nationale des industries de l’impression et de la communication, qui s’est exprimée le 7 octobre 2026, redoute pour sa part une réduction plus générale de la propagande imprimée. Sa vigilance s’explique aussi par les intérêts économiques de la filière. Elle rencontre néanmoins un enjeu de service : un document disponible dans une administration n’est pas équivalent à un document reçu chez soi. Pour un électeur éloigné d’un poste consulaire, par exemple, la possibilité de consulter sur place ne présente pas la même facilité. À l’inverse, celui qui préfère lire en ligne peut légitimement juger inutile un envoi qu’il n’utilise jamais.

Il faut enfin discuter les conséquences environnementales sans automatisme. Comparer des solutions suppose de regarder les impressions évitées, les usages numériques supplémentaires et les éventuels déplacements, plutôt que d’attribuer d’avance une vertu à un support. L’enjeu n’est pas de conserver chaque feuille, mais de préserver un accès simple à une information essentielle. Le scrutin peut profiter d’outils nouveaux sans que chacun soit contraint d’entretenir avec eux le même rapport. Pour les professions de foi comme pour les autres services, le progrès se mesure aussi à cette capacité : proposer une solution supplémentaire sans retirer trop vite celle dont certains citoyens ont encore besoin.