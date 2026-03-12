Une simple douche à l’hôtel tourne au chaos : 30 pompiers débarquent en urgence

Une douche trop chaude a mobilisé 28 pompiers en Allemagne !

Anthony Jacquot
Une simple douche à l'hôtel tourne au chaos : 30 pompiers débarquent en urgence
Un moment de détente a fini en mobilisation des secours. Ce mardi 24 février 2026, en soirée, une douche trop chaude a suffi pour mobiliser vingt-huit sapeurs-pompiers à Pfaffenhofen an der Ilm, une commune de Bavière, en Allemagne. L’affaire, rapportée par le quotidien allemand Bild, est pour le moins insolite, mais heureusement sans gravité.

Quand une douche met l’hôtel en émoi

Dans un hôtel de Pfaffenhofen an der Ilm, un homme de 23 ans a, sans le vouloir, déclenché l’alerte en prenant une douche particulièrement chaude et longue. La vapeur d’eau produite a suffi à activer le détecteur de fumée, ce que l’hôtel a pris pour une alarme incendie. Le propriétaire, inquiet, a alors prévenu la sécurité.

L’affaire a rapidement pris de l’ampleur : vingt-huit pompiers, répartis dans cinq véhicules, se sont rendus sur place, répondant à ce qu’ils pensaient être un départ de feu. Ce type d’alerte est généralement traité avec beaucoup de sérieux par les autorités, surtout dans des établissements ouverts au public.

Ce que les secours ont constaté sur place

Sur place, les pompiers ont vite constaté qu’il n’y avait aucun feu. Ils ont trouvé une pièce remplie de vapeur, et non de fumée. La police, qui a également examiné la situation, a confirmé que c’était bien la vapeur d’eau qui avait déclenché le détecteur. Même si, rétrospectivement, l’intervention peut sembler excessive, il s’agissait d’une procédure standard face à une alarme incendie signalée par un détecteur.

Les sapeurs-pompiers ont procédé à la réinitialisation du détecteur de fumée après leurs vérifications. Bild note avec ironie que « l’intervention des sapeurs-pompiers n’a donc consisté qu’à réinitialiser le détecteur ».

