Jours rouges Tempo : 24 et 31 décembre enfin exclus

C’est une victoire pour les ménages français : à partir du 1er novembre 2026, les 24 et 31 décembre seront enfin exclus du tirage des jours rouges Tempo. Pour les 880 000 abonnés de cette option tarifaire, la mesure marque un tournant dans l’acceptabilité sociale d’un dispositif parfois vécu comme injuste.

Justice sociale : pourquoi exclure Noël et Réveillon des jours rouges ?

Les 24 et 31 décembre concentrent des usages électriques intenses : cuisson des repas, éclairage prolongé, présence accrue au domicile, chauffage des pièces de réception. Désigner ces journées comme jours rouges revenait à imposer aux foyers une facture majorée précisément quand les dépenses explosent. L’hiver dernier, le 31 décembre avait été classé jour rouge, provoquant une vive insatisfaction. Les ménages modestes, déjà contraints par les achats de fin d’année, subissaient une double peine tarifaire. La CRE a entendu ces critiques et choisi d’exclure définitivement ces deux dates du tirage.

« Une éventuelle situation de tension système lors des jours de fête pourra être traitée par le signal Ecowatt. En effet, l’utilisation du signal Ecowatt, piloté par RTE, permet de faire appel à la solidarité plutôt qu’à une contrainte sur le signal Tempo qui pourrait nuire à l’attractivité des offres utilisant ce signal », explique la Commission de régulation de l’énergie dans sa délibération du 22 octobre 2026.

L’acceptabilité du tarif Tempo : reconnaître les périodes de vie collective

L’option Tempo repose sur un principe de flexibilité : 300 jours bleus à tarif réduit, 43 jours blancs à tarif intermédiaire et 22 jours rouges à tarif élevé, concentrés entre novembre et mars. Le dispositif encourage la sobriété pendant les pics de consommation. Mais lorsque les jours rouges tombent sur des moments familiaux incontournables, le contrat social se fissure. Les ménages ne peuvent reporter Noël ou le Réveillon. Exclure ces dates restaure la confiance dans un système perçu comme respectueux des contraintes sociales. Cette évolution améliore l’attractivité de Tempo pour les foyers hésitants.

L’hiver 2025-2026 avait révélé d’autres dysfonctionnements : 13 jours rouges consécutifs en mars, alors que les températures clémentes ne justifiaient aucune tension réelle. Ce décalage entre signal tarifaire et réalité du réseau avait alimenté le sentiment d’arbitraire.

Meilleure prévisibilité : bénéfice pour les ménages précaires et les familles

Au-delà de l’exclusion des fêtes, RTE annoncera désormais certains jours rouges en J-2 plutôt qu’en J-1. « À terme, après la mise à jour des processus et des systèmes d’information de RTE et des fournisseurs, cela permettra aux consommateurs de gagner un jour de prévenance pour ces jours rouges par rapport à la situation actuelle », précise la CRE. Pour les familles précaires, cette anticipation change tout : reporter une machine à laver, décaler la recharge d’un véhicule électrique ou ajuster le chauffage devient possible.

La nouvelle méthode de sélection, alignée sur le mécanisme de capacité, garantit une répartition équilibrée des 22 jours rouges tout au long de l’hiver. « RTE appliquera désormais aux jours rouges Tempo la méthode de sélection des jours de période de pointe du mécanisme de capacité. Cette évolution permet d’améliorer significativement la fiabilité de la méthode de sélection : les jours sont tirés de manière plus équilibrée tout au long de l’hiver », détaille l’autorité de régulation. Fini les concentrations artificielles en fin de saison.