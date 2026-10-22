Assureurs : bientôt une assurance contre les dégâts des émeutes ?

Depuis 2018, les assureurs excluent progressivement les dommages liés aux grèves, émeutes et mouvements populaires (SRCC) de leurs contrats. Résultat : les 3.000 commerces endommagés lors des violences de mi-octobre 2026 se retrouvent face à un vide assurantiel abyssal. Pour répondre à cette crise de protection, la France met en place un dispositif de couverture obligatoire adossé à une garantie d’État de 4 milliards d’euros. Mais arrive-t-il trop tard ?

3.000 commerces dévastés : le vide assurantiel

Les violences des 17 et 18 octobre ont frappé au moins 3.000 commerces à travers le territoire, a fait savoir le ministre du Commerce Serge Papin. Selon une estimation de Morningstar DBRS, les pertes assurées pourraient atteindre 1,2 milliard d’euros pour seulement deux jours de chaos. Un montant qui dépasse de 50% la facture des émeutes de juillet 2023 (798 millions d’euros), pourtant étalées sur huit jours. L’inflation a renchéri le coût des réparations et du remplacement des marchandises, explique Marcos Alvarez, analyste chez Morningstar DBRS, qui constate que « les émeutes deviennent comme des catastrophes naturelles en France, avec un événement coûtant des centaines de millions d’euros de dégâts désormais attendu chaque année ».

Qui sont les victimes non couvertes ?

Derrière ces chiffres se cachent des milliers de commerçants, artisans et petites entreprises laissés sans protection. Les garanties contre les émeutes et mouvements populaires restent optionnelles dans la plupart des contrats d’assurance. Résultat : elles sont massivement délaissées par les assurés, faute d’information ou pour limiter les primes. Stéphane Choisez, avocat spécialiste du droit des assurances, prévient : « Les pillages et les incendies ne seront pas tous indemnisés. Certains le seront par les assurances, d’autres par l’État. Ce sera du cas par cas ». Une incertitude insoutenable pour des entrepreneurs qui ont tout perdu en une nuit.

L’exclusion SRCC : une pratique qui s’aggrave

Depuis le mouvement des Gilets jaunes (2018-2019), qui avait coûté 256 millions d’euros aux assureurs, certaines compagnies ont exclu ou plafonné drastiquement les indemnisations pour grèves, émeutes et mouvements populaires (SRCC). Une clause technique qui transforme des polices d’assurance en coquilles vides lors de violences urbaines. L’absence de mutualisation du risque laisse chaque assureur gérer seul l’exposition, poussant certains à se retirer purement et simplement du marché. Les victimes découvrent souvent trop tard que leur contrat ne couvre rien.

Le système français de couverture obligatoire : une réponse tardive

Face à cette impasse, le gouvernement prépare une réforme majeure : rendre obligatoire la couverture des émeutes dans tous les contrats d’assurance dommages. Un mécanisme de mutualisation permettrait de répartir le risque entre l’ensemble des assurés. La Caisse centrale de réassurance (CCR) apporterait une garantie d’État plafonnée à 4 milliards d’euros. Les assureurs verseraient une contribution maximale de 1,5% des primes encaissées pour dommages aux véhicules, habitations et biens professionnels. Un système inspiré de celui couvrant les catastrophes naturelles, mais adapté aux risques sociaux.

Pourquoi la garantie d’État de 4 milliards n’arrive pas à temps

Le dispositif attend l’approbation de la Commission européenne et n’est pas opérationnel. Surtout, il ne couvrira pas rétroactivement les dégâts du week-end des 17-18 octobre 2026. Les 3.000 commerces endommagés devront se débrouiller avec leurs contrats actuels, souvent inadaptés, ou espérer des aides publiques ponctuelles. Le gouvernement a annoncé des mesures d’urgence (chômage partiel, fonds de soutien, report de charges), mais elles ne combleront pas les pertes directes. France Assureurs a assoupli les procédures de déclaration, mais ne peut indemniser ce qui n’est pas contractuellement prévu. La solidarité citoyenne face aux décombres ne suffira pas à reconstruire des milliers d’entreprises.

Comment fonctionne la mutualisation des risques

La mutualisation transfère le risque individuel vers un fonds collectif alimenté par tous les assurés. Chaque propriétaire de véhicule, d’habitation ou de commerce paierait une surprime modeste, créant un matelas financier capable d’absorber les chocs liés aux émeutes. Lorsque les pertes dépassent la capacité du fonds, la garantie d’État de 4 milliards prend le relais. Un filet de sécurité comparable à celui des catastrophes naturelles, où l’État intervient en dernier recours. Mais la mise en place nécessite une infrastructure administrative lourde et une coordination entre assureurs, réassureurs publics et autorités de régulation.

RSE et solidarité : quel rôle pour les assureurs ?

Thomas Buberl, directeur général d’Axa, a appelé l’État à « vraiment prendre son mandat de la sécurité interne au sérieux », ajoutant : « L’assurance peut aider dans la réparation. Si ça arrive une fois, on peut aider à réparer. Mais si ça se répète, l’assurance n’est pas là pour protéger ». Une position qui soulève une question de responsabilité sociale : les assureurs peuvent-ils se désengager d’un risque devenu systémique ? La logique assurantielle repose sur la mutualisation de risques aléatoires, pas sur la couverture de phénomènes récurrents et prévisibles. Pourtant, laisser des milliers d’entreprises sans protection fragilise le tissu économique et social.

Au-delà de l’indemnisation : reconstruire la confiance

La responsabilité sociale des entreprises (RSE) implique de contribuer à la résilience collective. Certains assureurs ont assoupli leurs procédures, prolongé les délais de déclaration et déployé des équipes sur le terrain pour accompagner les sinistrés. France Assureurs a mis en place une cellule de crise pour coordonner les réponses. Mais ces gestes ne remplacent pas une couverture effective. Reconstruire la confiance suppose de garantir une protection réelle, pas seulement de gérer les conséquences d’une absence de garantie. L’impact social touche aussi les familles des casseurs, souvent privées de prestations sociales.

Vers une assurance plus inclusive ?

Le dispositif obligatoire en préparation pourrait transformer le secteur. En intégrant automatiquement la couverture des émeutes dans tous les contrats, il supprime l’asymétrie d’information qui laisse aujourd’hui des milliers d’assurés vulnérables. La mutualisation répartit le coût sur l’ensemble de la population assurée, limitant l’impact pour chaque individu. Reste à définir les modalités précises : plafonds d’indemnisation, franchises, exclusions éventuelles. La Commission européenne devra valider que la garantie d’État ne constitue pas une aide d’État déguisée faussant la concurrence. Un processus long, alors que les commerces attendent une réponse immédiate.