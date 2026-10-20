Qui sont vraiment les casseurs privés d’aides sociales ?

Une circulaire signée le 19 octobre 2026 par Vincent Jeanbrun, ministre du Logement, et Gérald Darmanin, ministre de la Justice, vise directement les bénéficiaires d’aides sociales telles que le RSA, les allocations chômage, les aides au logement et les allocations familiales. À la suite des pillages du 17 octobre, le gouvernement applique une logique comptable : les revenus des biens volés seront déduits des prestations sociales.

Vincent Jeanbrun a déclaré sur X : « Casseurs, pilleurs, voleurs : les prestations sociales, c’est terminé ! » Cependant, cette déclaration masque une réalité sociale complexe. Qui sont les personnes réellement touchées par cette circulaire ? Selon Le Figaro, la mesure prend effet immédiatement et concerne quatre types d’allocations.

Les populations touchées : profils et vulnérabilités

Les données judiciaires révèlent que ceux condamnés pour pillage lors d’émeutes urbaines ne correspondent pas au stéréotype du délinquant organisé. Beaucoup vivent déjà sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales, souvent des femmes, représentent 25 % des bénéficiaires du RSA en France. Si un membre du foyer est impliqué dans des pillages, toute la famille subit une réduction des prestations.

Les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, exclus du RSA jusqu’à récemment, constituent un autre groupe vulnérable. Ils dépendent souvent des allocations familiales versées à leurs parents ou d’aides au logement. La circulaire ne fait pas la distinction entre un jeune ayant volé par opportunisme et un trafiquant structuré, entraînant les mêmes conséquences financières.

Les allocations familiales et les aides au logement sont cruciales pour la protection sociale française. Les allocations familiales soutiennent 5 millions de foyers, tandis que les aides au logement (APL) bénéficient à 6,5 millions de ménages. Le RSA est versé à 1,9 million de personnes, et les allocations chômage soutiennent 2,3 millions de demandeurs d’emploi. La saisie sur ces prestations, facilitée par le projet de loi « casseur payeur » examiné fin octobre au Sénat, risque de transformer la sanction pénale en exclusion sociale durable. Comme l’indique RMC, la mesure s’applique sans phase de transition ni accompagnement social, mettant en péril la scolarité des enfants et la stabilité des foyers.

Cohésion sociale en péril : l’économie souterraine comme symptôme

L’extension de la circulaire aux revenus de l’économie souterraine, comme le narcotrafic et la contrefaçon, représente un tournant. Vincent Jeanbrun affirme que ceux qui alimentent l’économie souterraine devront répondre de leurs actes. Pourtant, les recherches montrent que l’économie souterraine prospère là où l’économie légale est absente, notamment dans les quartiers prioritaires où le chômage des jeunes dépasse 25 %. Réduire les aides sociales ne résout ni le trafic ni le pillage, mais accentue la fracture sociale.

Les territoires fragilisés seront les plus impactés. Les associations de terrain alertent sur les conséquences : la réduction des allocations familiales oblige les familles à choisir entre alimentation et chauffage, les impayés de loyer augmentent, et les expulsions menacent. Les enfants décrochent scolairement, faute de moyens pour financer leurs fournitures ou transports.

Aucun accompagnement social n’est prévu dans la circulaire Jeanbrun–Darmanin. Pas de suivi social, de parcours de réinsertion professionnelle ou de médiation avec les créanciers. La logique punitive prime sur la prévention de la récidive. Les études montrent que la précarité économique accroît le risque de récidive. Couper les aides ne dissuade pas, cela enferme dans la délinquance.

Responsabilité des entreprises et associations : un rôle à jouer

Face à cette politique répressive, les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) et les entreprises engagées en RSE peuvent proposer une alternative. Les programmes d’insertion par l’activité économique (IAE) offrent un parcours structuré vers l’emploi durable, avec formation et accompagnement psychosocial.

Les grands groupes présents dans les quartiers sensibles ont une responsabilité particulière. Leurs politiques de recrutement privilégient souvent les profils qualifiés, excluant les jeunes sans diplôme. Pourtant, des expérimentations montrent qu’un accompagnement adapté permet d’intégrer ces personnes. La réduction des aides sociales rend ce travail d’insertion encore plus urgent, mais aussi plus difficile.

Les associations locales manquent de moyens pour répondre à la demande croissante d’aide sociale. La circulaire accroît mécaniquement le nombre de personnes en détresse. Sans renforcement des budgets pour les structures d’accompagnement, la mesure risque de marginaliser plutôt que de responsabiliser. Le projet de loi « casseur payeur », qui instaure une responsabilité civile collective, ajoute une dimension supplémentaire en transformant la sanction individuelle en punition collective, fragilisant davantage la cohésion des quartiers populaires.