Changement d’heure 2026, dimanche 25 octobre : doit-on avancer ou retarder sa montre ?

Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre 2026, la France passera à l’heure d’hiver. À 3 heures du matin, il sera en réalité 2 heures : il faudra reculer les montres et les horloges d’une heure, rappelle le journal Charente Libre.

Conséquence immédiate pour les habitants : une heure de sommeil en plus. Une astuce mnémotechnique circule chaque année pour s’y retrouver : en automne, on recule, l’hiver venu on récupère l’heure perdue au printemps.

Une date qui ne s’était pas vue depuis 2020

Le 25 octobre est la date la plus hâtive possible pour un passage à l’heure d’hiver en France, puisque celui-ci tombe toujours le dernier dimanche d’octobre. Une telle précocité ne s’était pas reproduite depuis 2020, et il faudra attendre 2037 pour la revoir.

À titre de comparaison, le basculement avait eu lieu dans la nuit du 25 au 26 octobre en 2025, du 29 au 30 octobre en 2022 et du 30 au 31 octobre en 2021.

Le réglage se fait sans effort sur la plupart des appareils connectés à internet : smartphones, ordinateurs, tablettes, box et montres connectées s’ajustent automatiquement. En revanche, le four, le micro-ondes, l’horloge de la voiture, les réveils classiques, les thermostats programmables ou les montres traditionnelles demandent une intervention manuelle.

Le changement d’heure modifie aussi la luminosité quotidienne. Le jour se lève plus tôt le matin, mais la nuit tombe également plus tôt le soir. En Charente comme dans l’ensemble du Sud-Ouest, le soleil se couchera avant 18 heures dès les premiers jours de novembre, et la durée du jour continuera de diminuer jusqu’au solstice d’hiver, le 21 décembre.

Dans les semaines qui suivent le basculement, la baisse de luminosité en fin de journée expose davantage piétons et cyclistes lors des trajets domicile-travail ou des sorties d’école : mieux vaut vérifier ses éclairages et s’équiper pour être vu.

L’organisme met aussi quelques jours à se recaler. Fatigue, sommeil perturbé, baisse de concentration ou irritabilité peuvent apparaître, en particulier chez les jeunes enfants et les personnes âgées. Les animaux, habitués à des horaires réguliers, peuvent eux aussi se retrouver déboussolés.

Les spécialistes du sommeil conseillent de décaler progressivement, dans les jours qui précèdent, les heures de coucher et de repas par tranches de 10 à 15 minutes, et de s’exposer le plus possible à la lumière naturelle le matin.

Le dispositif remis en cause, sans décision à l’horizon

Le changement d’heure a été instauré en France en 1976, dans la foulée du choc pétrolier de 1973, pour caler les horaires d’activité sur la lumière du jour et limiter le recours à l’éclairage artificiel. Il a ensuite été harmonisé à l’échelle européenne, tous les pays de l’Union appliquant depuis 1998 le même calendrier.

Avec la généralisation des ampoules LED, beaucoup moins gourmandes en énergie, l’intérêt du dispositif est de plus en plus contesté, les économies réalisées étant jugées marginales.

En 2018, une consultation de la Commission européenne avait recueilli 4,6 millions de réponses, dont plus de 80 % favorables à l’abandon du changement d’heure. Le Parlement européen avait voté sa suppression en mars 2019, envisagée pour 2021, mais le projet s’est enlisé au Conseil de l’Union, les États membres ne parvenant pas à s’accorder sur l’heure à conserver. La crise sanitaire de 2020 a ensuite relégué le dossier au second plan.

En octobre 2025, l’Espagne a relancé le débat. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a jugé que changer d’heure deux fois par an « n’a plus de sens ». Le gouvernement français, de son côté, indique que la fin du changement d’heure n’est plus à l’ordre du jour à ce stade.

Le prochain rendez-vous est déjà fixé : le dimanche 28 mars 2027, à 2 heures du matin, il sera 3 heures. La France passera alors à l’heure d’été.