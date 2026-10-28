États-Unis : un électeur potentiel sur dix est un citoyen naturalisé

À l’approche des élections américaines du 3 novembre, le Pew Research Center chiffre à environ 25 millions le nombre de citoyens naturalisés en âge de voter. Leur poids dans l’électorat potentiel a presque doublé depuis 2000, avec de fortes différences entre États et générations.

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États-Unis : un électeur potentiel sur dix est un citoyen naturalisé © Social Mag
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À l’approche des élections américaines du 3 novembre, environ un électeur potentiel sur dix est né à l’étranger avant d’acquérir la nationalité américaine. Le Pew Research Center estime à quelque 25 millions le nombre de citoyens naturalisés parmi les 250 millions d’Américains remplissant les conditions d’âge et de citoyenneté pour participer au scrutin de mi-mandat.

Dans son analyse publiée le 27 octobre, l’institut détaille une évolution démographique de long terme : sur les données de recensement les plus récentes mobilisées, celles de 2024, les naturalisés représentaient 10,3 % des électeurs potentiels, contre 6,2 % en 2000. Leur nombre est passé d’environ 12 millions à 25,2 millions en vingt-quatre ans.

Un poids électoral qui varie fortement selon les États

La répartition de ces citoyens est très inégale. En Californie, 22 % des personnes pouvant voter sont naturalisées, selon les calculs de Pew. La proportion atteint 19,8 % dans le New Jersey, 18,9 % dans l’État de New York, 17,2 % en Floride, 15,6 % à Hawaï et 14,6 % au Nevada.

À l’autre extrémité, cette part reste inférieure à 2 % dans plusieurs États, dont le Montana et le Mississippi. Les débats nationaux sur l’immigration se déroulent ainsi dans des sociétés électorales aux compositions très différentes.

Ces chiffres décrivent les personnes ayant le droit de vote, pas celles qui sont effectivement inscrites sur les listes ni celles qui déposeront un bulletin. La participation, les préférences politiques et les résultats du 3 novembre relèvent d’autres données.

Une population installée de longue date et plutôt âgée

Le portrait dressé par Pew éloigne les citoyens naturalisés de l’image d’une population principalement composée de nouveaux arrivants. Parmi les naturalisés en âge de voter, environ 92 % vivent aux États-Unis depuis au moins onze ans et 73 % depuis vingt et un ans ou davantage.

Ils sont aussi plus âgés que les électeurs potentiels nés américains : 59,8 % des naturalisés ont au moins 50 ans, contre 46,1 % de leurs homologues nés citoyens américains. À l’inverse, les 18-29 ans représentent 7,5 % du premier groupe, contre 21,5 % du second.

Le Mexique demeure le premier pays d’origine, avec environ 15 % des électeurs potentiels naturalisés. Viennent ensuite les Philippines (6,4 %), l’Inde (5,8 %), la Chine (4,8 %) et le Vietnam (4,4 %). Ces origines reflètent des trajectoires migratoires et des générations d’installation différentes.

Citoyenneté, inscription et participation : trois réalités distinctes

Le droit de vote aux élections fédérales est réservé aux citoyens américains. Une personne née à l’étranger qui a obtenu la nationalité américaine dispose de ce droit dans les mêmes conditions générales d’âge que les autres citoyens, sous réserve des règles électorales applicables.

Cette distinction prend une importance particulière à quelques jours du scrutin. Le 27 octobre, Reuters rapportait une demande du ministère fédéral de la Justice visant à vérifier la citoyenneté de plusieurs centaines d’électeurs dans l’État de Washington avant le décompte de leurs bulletins. Les autorités de l’État ont invoqué le respect des procédures de vérification, tandis que les défenseurs des droits électoraux soulignent le risque d’erreurs dans les fichiers administratifs.

Les données du Pew Research Center éclairent l’ampleur de la population concernée par la citoyenneté acquise au fil de l’immigration. Elles mesurent une transformation durable de la société américaine, au-delà du résultat d’une seule élection.

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