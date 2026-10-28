Casseurs-payeurs : 10 000 € de dette pour avoir manifesté pacifiquement

Sophie, mère célibataire de deux enfants à Marseille, touche le RSA et les allocations familiales. Elle manifeste régulièrement contre la réforme des retraites. Depuis l’adoption par le Sénat de la loi casseurs-payeurs dans la nuit du 27 au 28 octobre 2026, elle redoute une nouvelle réalité : être tenue financièrement responsable des dégradations commises par d’autres manifestants, et voir ses prestations sociales saisies pour rembourser jusqu’à 10 000 euros de dommages qu’elle n’a pas causés.

Voté par 229 voix contre 105 avec le soutien du Rassemblement national, le projet de loi répond aux pillages du 17 octobre qui ont touché 2 500 commerces. Initialement composé de cinq articles, le texte a été considérablement élargi par le gouvernement et la droite sénatoriale, qui y ont greffé une vingtaine de dispositions sécuritaires supplémentaires. Derrière l’objectif affiché de faire payer les casseurs se dessine un bouleversement majeur pour les populations les plus vulnérables.

Qui sera vraiment affecté ?

Les allocataires du RSA et les familles monoparentales

Le texte autorise désormais la saisie d’un éventail élargi de prestations sociales : RSA, allocations familiales, aides au logement, complément familial, allocation de rentrée scolaire, prime d’activité. Une extension inédite qui transforme le filet de sécurité sociale en instrument de recouvrement judiciaire. Pour les 1,9 million d’allocataires du RSA en France, la menace devient concrète. Une mère de famille condamnée à rembourser 10 000 euros pourrait voir ses 607 euros mensuels de RSA amputés pendant des années.

Selon Me Romain Ruiz, avocat pénaliste au barreau de Paris, « c’est une loi radioactive : elle vient étendre son champ d’application à tout l’environnement d’une personne qui est considérée comme ayant commis une infraction ». Les enfants mineurs, qui ne peuvent être tenus pénalement responsables, verront leurs allocations familiales ponctionnées pour les actes de leurs parents. Une logique de responsabilité collective qui rompt avec les principes fondamentaux du droit français.

Jeunes et étudiants : risque de saisie des aides

Les lycéens et étudiants qui participent aux manifestations contre les réformes gouvernementales constituent une autre population à risque. Beaucoup bénéficient de bourses, d’aides au logement ou de la prime d’activité pour financer leurs études. Un étudiant boursier identifié dans un attroupement où des dégradations ont été commises pourrait voir ses 600 euros mensuels de bourse et son aide au logement saisis, mettant en péril la poursuite de ses études.

La loi ne fait aucune distinction entre le manifestant pacifique et le casseur actif. Être présent suffit. Cette indifférenciation inquiète particulièrement les organisations de jeunesse et les syndicats étudiants, qui redoutent un effet dissuasif massif sur l’engagement citoyen des moins de 25 ans, déjà fragilisés économiquement.

Responsabilité solidaire : quand l’innocent paie pour le casseur

Le cœur du dispositif réside dans la création d’une responsabilité civile solidaire. Concrètement, tous les participants à un attroupement violent répondent des dommages commis par n’importe quel participant, dans la limite de 10 000 euros par personne. Un mécanisme qui inverse la charge de la preuve : il appartiendra au manifestant de démontrer qu’il n’a pas participé aux violences, et non à l’État de prouver sa culpabilité individuelle.

Cette responsabilité collective s’appuie sur un dispositif existant depuis 2019 (article L211-10 du code de la sécurité intérieure), mais l’étend considérablement. Alors que l’ancien système visait les auteurs directs, le nouveau texte adopté par le Sénat crée une présomption de responsabilité pour tous les présents. Un virage juridique majeur qui fait bondir les juristes spécialisés en libertés publiques.

Débat : La gauche dénonce une « dérive liberticide »

L’opposition de gauche au Sénat a multiplié les mises en garde. Fabien Gay, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, et Mélanie Vogel, sénatrice écologiste, dénoncent une atteinte frontale à la liberté constitutionnelle de manifester. Leur argument central : en faisant peser un risque financier majeur sur tout participant à une manifestation, la loi décourage de facto l’exercice d’un droit fondamental.

Les organisations de défense des droits humains partagent cette analyse. La Ligue des droits de l’homme et le Syndicat de la magistrature pointent une confusion délibérée entre manifestants pacifiques et casseurs, qui transforme toute mobilisation en risque juridique et financier. Pour les populations précaires, déjà éloignées des espaces de protestation par manque de moyens, cette loi ajoute une barrière supplémentaire à la participation démocratique.

Au-delà de la manifestation, le texte introduit également une procédure d’urgence pour retirer dans un délai d’une heure les contenus appelant à « l’insurrection ou l’armement contre l’État » sur les réseaux sociaux. Une disposition qui élargit le contrôle de l’expression en ligne au-delà du cadre anti-terroriste, inquiétant les défenseurs de la liberté d’expression numérique.

Le gouvernement défend un projet de « bon sens »

Face aux critiques, Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, assume pleinement le texte. Il le justifie par l’ampleur des dégradations du 17 octobre et la nécessité de protéger les commerçants victimes. « Ce texte renforce au contraire la liberté de manifester », affirme David Margueritte, sénateur Les Républicains de la Manche, en soutenant que seuls les casseurs seront visés.

Le gouvernement s’appuie sur un sondage Elabe publié le 7 octobre 2026 montrant que 87 % des Français approuvent le principe d’une loi casseurs-payeurs. Un soutien populaire qui légitime, selon l’exécutif, le durcissement législatif. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle et pilier de la droite sénatoriale, voit dans ce texte une réponse attendue à « l’impunité » des casseurs.

Sur la question des réseaux sociaux, Laurent Nuñez tente de rassurer en précisant que « ce n’est pas une interdiction des réseaux sociaux, ça permet de supprimer un message ou un contenu ». Une distinction jugée insuffisante par les associations de défense des libertés numériques.

Amplification de la précarité ou dissuasion efficace ?

La loi casseurs-payeurs pose une question de fond : peut-on lutter contre les violences urbaines en fragilisant davantage les populations déjà précaires ? Les travailleurs sociaux alertent sur le risque d’enfoncement dans la pauvreté pour des familles qui perdraient une partie de leurs prestations. Un père au RSA condamné à rembourser 5 000 euros verra son maigre revenu amputé pendant des années, affectant directement le niveau de vie de ses enfants.

À l’inverse, les défenseurs du texte estiment que la dissuasion financière protégera justement les quartiers populaires, premiers touchés par les pillages. Les 2 500 commerces dégradés le 17 octobre se situent majoritairement dans des zones défavorisées, où les commerçants peinent à se relever économiquement.

Le texte arrive maintenant à l’Assemblée nationale, où l’absence de majorité claire promet des débats électriques. Les organisations de défense des droits annoncent déjà un recours devant le Conseil constitutionnel si la loi est adoptée en l’état. Entre ordre public et justice sociale, l’équilibre reste à trouver. Pour Sophie et des milliers d’allocataires comme elle, l’incertitude demeure : manifester sera-t-il désormais un luxe réservé à ceux qui ont les moyens de payer ?