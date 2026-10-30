Rentrée 2026 : la chaleur a freiné les achats de vêtements

Les achats de vêtements ont marqué le pas à la rentrée. En septembre 2026, les dépenses des ménages en habillement et textile ont diminué de 5,8 % en volume par rapport au mois d’août, selon les chiffres publiés par l’Insee le 30 octobre. L’institut relie principalement ce recul aux températures exceptionnellement élevées du mois, peu propices au renouvellement de la garde-robe d’automne.

La baisse dépasse largement celle de l’ensemble des biens consommés par les ménages, qui s’établit à 0,5 % sur un mois. Dans sa publication consacrée à la consommation de septembre, l’Insee précise que les achats d’habillement et de textile avaient été presque stables en août, avec une progression de 0,1 %.

Un mois de septembre encore vécu comme un prolongement de l’été

Les chiffres de consommation coïncident avec un épisode climatique exceptionnel. Selon le bilan de Météo-France, septembre 2026 a été le deuxième mois de septembre le plus chaud en France depuis le début des mesures en 1900, avec une température moyenne supérieure de 3,1 °C à la normale de la période 1991-2020.

Cette chaleur a traversé plusieurs séquences au cours du mois. Les températures maximales ont été particulièrement élevées pendant la première semaine, alors que les commerces mettaient traditionnellement en avant les collections de rentrée. L’Insee identifie explicitement la météo comme un facteur ayant défavorisé les dépenses d’habillement.

Pour les consommateurs, le contraste est concret : le calendrier des collections et celui des besoins vestimentaires ne coïncident pas toujours. Les achats d’un manteau, d’un pull ou de chaussures d’hiver peuvent perdre leur caractère immédiat lorsque les journées restent chaudes. Les données nationales ne permettent toutefois pas de déterminer quelle part des achats a été simplement reportée à octobre.

La baisse des vêtements dépasse celle des autres achats

Les biens fabriqués, dont l’habillement fait partie, ont enregistré un recul de 1,1 % en septembre après une hausse de 0,8 % en août. Les dépenses en équipement du logement ont diminué de 1,1 %, notamment pour les appareils ménagers, tandis que les achats de matériels de transport ont progressé de 0,2 %.

Les achats alimentaires ont légèrement reculé de 0,2 %, après une baisse de 1,1 % en août. Les dépenses d’énergie ont, à l’inverse, augmenté de 0,2 %. Ces écarts montrent que les différents postes de consommation n’ont pas évolué au même rythme.

Les chiffres publiés sont corrigés des variations saisonnières et du nombre de jours ouvrables et mesurent les dépenses en volume, c’est-à-dire hors effet des variations de prix. Une diminution de 5,8 % ne correspond donc pas à une baisse équivalente du prix des vêtements en magasin.

Des habitudes de consommation sensibles aux saisons

Le résultat de septembre souligne la sensibilité des achats de mode aux conditions météorologiques, particulièrement au moment du changement de saison. Il pose aussi une question aux distributeurs : comment adapter les assortiments et les périodes de mise en avant lorsque la météo réelle s’éloigne du calendrier habituel ?

À l’échelle de l’ensemble du troisième trimestre, les dépenses en biens des ménages ont néanmoins augmenté de 0,4 % par rapport au deuxième trimestre. Cette progression trimestrielle et la chute de l’habillement en septembre décrivent deux horizons différents. Les prochains chiffres de consommation permettront de voir si les achats vestimentaires ont repris à l’arrivée de températures plus fraîches.