Le prix du gazole baisse dès demain dans votre région. Mais où exactement ? À partir de quand ? Et si vous êtes agriculteur, pêcheur ou chauffeur professionnel, quelles aides supplémentaires vous concernent vraiment ? TotalEnergies annonce une réduction significative à 2,15 euros le litre dans une partie de son réseau, suite au déblocage des réserves stratégiques par l’État. Voici le guide complet pour ne rien rater.

Où trouver le diesel à 2,15 euros ?

Les 705 stations Access concernées dès samedi 31 octobre

La baisse tarifaire s’applique en priorité dans les 705 stations de l’enseigne Access, qui représentent 60 % des ventes de carburant de TotalEnergies en France. Ces stations, reconnaissables à leur positionnement low-cost, proposent généralement des prix inférieurs aux stations classiques du groupe. Selon Nice-Matin, l’opération démarre dès l’ouverture des pompes samedi matin. Pour localiser la station Access la plus proche, consultez l’application mobile TotalEnergies ou le site officiel du groupe. Les automobilistes économiseront environ 5 euros sur un plein de 50 litres par rapport aux tarifs pratiqués cette semaine.

Extension progressive à partir du lundi 2 novembre

Les autres stations du réseau TotalEnergies, hors autoroutes, bénéficieront de la baisse dès lundi 2 novembre. L’entreprise précise que cette extension dépendra « de l’évolution des marchés internationaux du diesel ». Concrètement, si les cours du pétrole restent stables ce week-end, l’ensemble des stations-service de la marque, à l’exception de celles situées sur les aires autoroutières, afficheront 2,15 euros le litre. Cette décision intervient suite au déblocage par l’État de 10 millions de barils issus des stocks stratégiques, annoncé le 12 octobre dernier.

Le plafond de 2,25 euros sur tout le réseau français

TotalEnergies maintient par ailleurs un plafond de 2,25 euros le litre sur l’intégralité de son réseau hexagonal, y compris sur les autoroutes. Les stations autoroutières, traditionnellement plus chères en raison des coûts d’exploitation élevés, ne descendront pas en dessous de ce seuil. Les conducteurs qui empruntent régulièrement ces axes pourront néanmoins constater une stabilisation des tarifs, alors que les prix dépassaient fréquemment 2,30 euros ces dernières semaines. Roland Lescure, ministre de l’Économie, réunit mardi 3 novembre l’ensemble des distributeurs pour vérifier la répercussion effective des baisses promises.

Quand faire le plein ?

Calendrier d’activation de la baisse tarifaire

Le calendrier se déroule en deux temps. Samedi 31 octobre dès l’ouverture : les 705 stations Access affichent 2,15 euros le litre. Lundi 2 novembre : extension aux autres stations hors autoroutes, sous réserve de conditions de marché favorables. Cette séquence permet à TotalEnergies d’anticiper la livraison physique des stocks stratégiques, comme l’indique le groupe dans son communiqué officiel : « sans attendre la livraison physique des stocks stratégiques de diesel et pour faire bénéficier ses clients de l’accès à ces stocks au coût historique ». La mesure gouvernementale court sur trois mois, jusqu’à fin janvier 2027. Les automobilistes ont donc intérêt à profiter de cette fenêtre tarifaire avant un éventuel retour à la hausse.

Comment en bénéficier si vous êtes professionnel ?

Agriculteurs, pêcheurs, TPE : les remises supplémentaires

Au-delà de la baisse générale à la pompe, plusieurs secteurs professionnels bénéficient d’aides ciblées. Les agriculteurs, entreprises de travaux publics et pêcheurs obtiennent une remise de 20 centimes par litre sur le gazole non routier (GNR) et le gazole pêche. Cette réduction s’applique jusqu’au 31 janvier 2027, soit la durée totale de mobilisation des réserves stratégiques. Pour y accéder, les professionnels doivent présenter leur carte carburant professionnelle lors du passage en caisse. Selon Stéphane Larue, cette mesure vise à soutenir des secteurs particulièrement exposés à la volatilité des prix énergétiques. Les exploitants agricoles qui consomment en moyenne 5 000 litres par trimestre économiseront ainsi 1 000 euros sur la période.

L’accès à ces remises nécessite parfois une démarche administrative. Les entreprises doivent vérifier auprès de leur fournisseur habituel que la réduction apparaît bien sur leurs factures. Le gouvernement a prévu un dispositif de contrôle pour s’assurer que les distributeurs répercutent intégralement l’avantage tarifaire. Les travailleurs précaires qui parcourent de longues distances restent toutefois exclus de ces dispositifs, comme l’a récemment souligné SocialMag dans son analyse des inégalités d’accès aux aides carburant.

Fioul domestique : 200 euros de moins par mètre cube

Les ménages qui se chauffent au fioul ne sont pas oubliés. TotalEnergies applique une remise de 200 euros par mètre cube sur le fioul domestique, visible directement sur la facture. Un ménage qui commande 1 000 litres (soit 1 m³) pour l’hiver économise donc 200 euros nets. Cette aide intervient alors que les températures commencent à baisser et que la saison de chauffe démarre. Pour bénéficier de cette réduction, aucune démarche particulière n’est requise : elle s’applique automatiquement lors de la commande auprès de TotalEnergies Fioul.

L’initiative s’inscrit dans un contexte où le groupe pétrogazier a enregistré un bénéfice net record de 8,3 milliards de dollars au troisième trimestre 2026, contre 3,7 milliards sur la même période en 2025. Cette performance financière exceptionnelle a suscité des appels politiques à l’exemplarité. Sébastien Lecornu, Premier ministre, avait annoncé début octobre la libération des stocks stratégiques pour faire pression sur les distributeurs. La baisse tarifaire répond partiellement à ces attentes, même si les associations de consommateurs soulignent que la marge du groupe reste confortable malgré le geste commercial.