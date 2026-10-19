Chance.co tisse un filet de solidarité pour 12 000 jeunes sans solution

À partir du 11 juillet 2026, 126 652 jeunes se retrouvent sans proposition d’admission sur Parcoursup, face à un marché du travail bouleversé par l’intelligence artificielle. Chance.co, entreprise sociale présidée par Muhammad Yunus, met en place un réseau de solidarité inédit : 12 000 parcours gratuits, 20 000 professionnels mobilisés, et 10 heures d’accompagnement.

Parcoursup 2026 : une crise pour 126 652 jeunes

Le 11 juillet 2026, plus de 126 000 candidats restent sans proposition après la phase principale de Parcoursup, plongeant de nombreuses familles dans l’incertitude. Chaque jeune sans réponse se voit confronté à un été d’angoisse, leur estime de soi vacille face à un système éducatif qui semble les abandonner. La phase complémentaire s’ouvre, mais l’incertitude persiste pour beaucoup.

Chance.co : une initiative solidaire

Chance.co, habituée à accompagner les adultes en reconversion, décide d’aider les jeunes laissés sans solution. Le programme First Chance propose 12 000 parcours gratuits, un geste incarnant une vision de l’économie au service du bien commun. La gratuité totale constitue un choix fort, alors que l’orientation privée est souvent coûteuse. Ludovic de Gromard, cofondateur, affirme : « C’est notre mission d’être aux côtés de ceux qui restent sur le bord de la route. »

Le réseau : 20 000 professionnels engagés

Chance.co mobilise son réseau de 20 000 professionnels pour offrir aux jeunes des opportunités concrètes d’emploi ou d’alternance. Le mentorat intergénérationnel enrichit les deux parties, créant du lien social. Les professionnels aident concrètement par des simulations d’entretiens, des conseils sectoriels et des mises en relation. Ludovic de Gromard précise : « Nous pouvons aider les étudiantes à retrouver une direction. »

10 heures d’accompagnement grâce à l’IA

Le programme First Chance offre 10 heures d’orientation en ligne avec des agents IA, conçus pour guider les jeunes dans une introspection structurée. L’IA devient un outil de démocratisation, permettant un accompagnement personnalisé à grande échelle, impossible à réaliser uniquement avec des conseillers humains.

Candidatures ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026

Les candidatures au programme First Chance sont ouvertes jusqu’au 30 novembre 2026, pour 12 000 places. Les jeunes peuvent s’inscrire facilement sur le site de Chance.co. Cette initiative pose la question de l’orientation collective et de la nécessité d’acteurs privés pour pallier les insuffisances du système public. Chance.co démontre qu’une autre voie est possible : celle de la solidarité organisée et de l’innovation sociale.