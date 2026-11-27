Polyvia, organisation professionnelle du secteur, lance ses Trophées de la RSE 2027. Les entreprises de la plasturgie et des composites pourront y présenter leurs initiatives en matière de gouvernance, de conditions de travail, d’environnement et de développement local.

Des initiatives déjà engagées, aux résultats mesurables

Les attentes associées aux trophées RSE ont changé. Corentin Renaut, responsable au Réseau Alliances, rappelle cette évolution : « Il y a 30 ans, ils récompensaient des actions qui aujourd’hui paraîtraient très classiques, certaines étant même imposées par la loi. À l’époque, la législation en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) n’existait pas. Aujourd’hui, on continue de récompenser des actions qui sortent des minimums légaux et qui vont beaucoup plus loin. » Dans les Hauts-de-France, la 32e édition des Trophées de l’économie responsable vient de récompenser 11 structures régionales.

Pour les Trophées RSE 2027, un projet encore au stade de la planification ne suffit pas : les initiatives doivent être en cours de réalisation ou avoir été achevées après le 31 décembre 2025. Les candidats sont invités à documenter leurs résultats sociaux, économiques ou territoriaux, ainsi que la possibilité de reproduire leurs pratiques ailleurs. Parmi les lauréats 2026 d’autres secteurs, Bonduelle indique que 60 % de ses agriculteurs partenaires pratiquent l’agriculture régénératrice ; le raffineur d’huile Daudruy transforme 96 % de ses déchets en produits valorisables.

Gouvernance, travail, environnement et développement local

Les quatre domaines des Trophées RSE 2027 couvrent la gouvernance, les relations et conditions de travail, l’environnement et le développement local. D’autres distinctions existent à l’échelle territoriale : La CCI de Vaucluse a déjà distingué 23 entreprises locales depuis le lancement de ses propres trophées.

En matière de gouvernance, les candidatures peuvent décrire la place donnée aux salariés et aux autres parties prenantes dans les décisions, les espaces de dialogue social ou la publication d’indicateurs vérifiables. Dispositifs de participation, comités d’éthique et politiques de diversité peuvent être étayés par des données sur les femmes aux postes de direction, les écarts de rémunération et les promotions internes. Ces indicateurs concernent notamment la plasturgie, secteur traditionnellement masculin.

Les conditions de travail ne se résument pas à l’ergonomie des postes. Organisation du temps, formation et discussions sur la qualité du travail peuvent aussi entrer dans un dossier. Dans un atelier de plasturgie, il peut s’agir de groupes d’analyse des pratiques, d’une formation des encadrants à la prévention des risques psychosociaux ou d’un tutorat intergénérationnel. Les dispositifs de médiation, l’accompagnement des mobilités et des reconversions, ainsi que le soutien aux aidants familiaux ou aux salariés en difficulté, relèvent également des relations de travail.

Le développement local peut être documenté par des partenariats avec des établissements d’enseignement, un soutien aux associations, des achats auprès de fournisseurs de proximité ou des contrats d’apprentissage. D’autres trophées, comme l’édition 2027 des Trophées Avenir Jacques-Audureau, valorisent également les initiatives territoriales.

Candidatures : des preuves à réunir, des modalités encore attendues

Un dossier peut rapprocher des indicateurs — rotation du personnel, absentéisme, accidents du travail — des témoignages de salariés, retours d’expérience et études de satisfaction. Il peut aussi retracer les difficultés rencontrées et les ajustements apportés à l’initiative, plutôt que de présenter uniquement son résultat final.

Corentin Renaut décrit ainsi le jury des Trophées de l’économie responsable : « C’est une distinction tout à fait unique puisque les lauréats sont choisis par un jury composé de pairs, pour la plupart membres de directions d’entreprises et d’associations. » Il précise la visibilité offerte aux lauréats : « On les fait aussi rayonner à travers différents supports, notamment BIPIZ, notre plateforme de bonnes pratiques RSE ». Cette valorisation rappelle d’autres initiatives sectorielles.

Polyvia doit encore communiquer les modalités précises de dépôt des candidatures aux Trophées RSE 2027. Les entreprises intéressées peuvent, d’ici là, réunir les données relatives à leurs initiatives en cours ou achevées après le 31 décembre 2025, en précisant leur mise en œuvre, leurs résultats et les conditions dans lesquelles elles pourraient être reproduites.