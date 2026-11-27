Il y a encore quelques mois, la manufacture Alpine de Dieppe produisait une trentaine d’A390 par jour. Elle n’en assemble plus que sept, selon les informations publiées le 17 novembre par L’Argus. Derrière ces chiffres, il y a aussi des salariés pour lesquels le ralentissement industriel a des conséquences très concrètes.

À la tête d’Alpine depuis 2023, Philippe Krief quittera le groupe Renault le 4 décembre. Le constructeur a confirmé son départ le 26 novembre à Reuters, en invoquant des raisons personnelles. L’actuelle directrice des opérations, Capucine Lorenzi, va assurer l’intérim dès le 1er décembre. Elle hérite d’une situation sociale qui s’était déjà dégradée avant cette annonce.

Les salariés de Dieppe face au ralentissement des chaînes de montage

Le 6 novembre, le président de Dieppe-Maritime, Sébastien Jumel, et le maire de Dieppe, Nicolas Langlois, ont rencontré François Provost, le directeur général de Renault. À la suite de cet entretien, les élus ont notamment fait état de contrats d’intérim qui ne seraient pas renouvelés et de deux interruptions de la production en fin d’année, accompagnées d’un dispositif d’activité partielle, selon les informations rapportées le 9 novembre.

Et les interrogations ne concernent pas seulement les ateliers normands. Le 12 novembre, un projet de rattachement de plusieurs activités d’Alpine au groupe Renault a été présenté aux représentants du personnel. La CFDT s’est opposée à cette réduction de l’autonomie de la marque, comme le rapporte L’Automobile Magazine. Pour le syndicat, les difficultés des projets industriels ne peuvent pas être attribuées aux seules équipes d’ingénierie.

Pour l’usine de Dieppe, la direction d’Alpine maintient notamment le projet de fabrication de la prochaine A110. Un engagement important pour le site historique, mais qui ne répond pas à toutes les questions sur l’emploi d’ici là. Le changement de directeur général ne constitue, en lui-même, ni une annonce de suppressions d’emplois ni une garantie pour les salariés.