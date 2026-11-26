En Argentine, plus de dix années de création d’emplois effacées

C’est un chiffre qui mérite que l’on s’y attarde : en août 2026, l’Argentine comptait approximativement autant d’emplois salariés déclarés dans le secteur privé qu’en avril 2014. Douze années séparent pourtant ces deux dates et, entre-temps, la population argentine a augmenté.

Dans son rapport sur l’emploi et les rémunérations publié en novembre 2026, l’Institut interdisciplinaire d’économie politique, rattaché à l’université de Buenos Aires et au CONICET, dénombre 274 000 emplois salariés privés déclarés de moins qu’en novembre 2023, le dernier mois précédant l’arrivée au pouvoir de Javier Milei. Le recul dure depuis quinze mois consécutifs, avec notamment 7 600 postes perdus en août 2026.

L’industrie et le commerce sont particulièrement touchés. Deux secteurs qui, contrairement à certaines activités minières dont la croissance est spectaculaire, emploient énormément de monde et dépendent largement de la capacité des Argentins à consommer.

Les perspectives ne sont guère encourageantes : le 24 novembre 2026, l’INDEC, l’institut argentin de statistiques, a annoncé une troisième baisse mensuelle consécutive de l’activité économique en glissement annuel. Les données laissent présager un deuxième trimestre consécutif de contraction du PIB.

Travailler sans sortir de la pauvreté : la progression de l’emploi informel

La disparition de centaines de milliers d’emplois salariés ne signifie pas nécessairement que toutes les personnes concernées sont aujourd’hui au chômage. Certaines ont pu retrouver un emploi, d’autres sont devenues indépendantes ou travaillent désormais dans l’économie informelle.

Mais tout dépend de ce que l’on entend par « avoir un travail ».

Entre les deuxièmes trimestres de 2025 et de 2026, selon un rapport publié par l’UNICEF en octobre 2026, le nombre de travailleurs informels a augmenté de 348 000 personnes en Argentine. L’essentiel de cette augmentation, environ 91 %, concerne des travailleurs à leur compte.

L’organisation relève surtout qu’un salarié du secteur informel perçoit, en moyenne, un revenu inférieur de 34 % à celui d’un salarié déclaré présentant des caractéristiques comparables. Quant aux travailleurs informels dans leur ensemble, 35 % vivent au sein d’un ménage pauvre, contre 10 % pour les travailleurs du secteur formel.

Pour mesurer les conséquences sociales de la transformation économique voulue par Javier Milei, il ne suffit donc pas de compter les personnes qui travaillent. Encore faut-il savoir de quoi elles vivent, combien elles gagnent et de quelles protections elles bénéficient.

La liberté de travailler à son compte n’a évidemment pas la même signification pour celui qui quitte volontairement son entreprise afin de créer la sienne et pour celui qui cherche simplement un moyen de payer ses factures après avoir perdu son emploi.

Près d’un enfant argentin sur deux vit dans la pauvreté

La réduction de la pauvreté enregistrée en 2025 avait fourni au gouvernement de Javier Milei un argument de poids pour défendre ses réformes. Et les chiffres lui donnaient raison sur ce point : après avoir atteint 52,9 % au premier semestre 2024, le taux de pauvreté était redescendu à 28,2 % au second semestre 2025.

Mais au premier semestre 2026, les statistiques officielles de l’INDEC font état d’un nouveau bond, à 32,3 % de la population des 31 agglomérations étudiées.

Chez les enfants et les adolescents, la situation est encore plus préoccupante. Selon l’UNICEF, la proportion de jeunes Argentins vivant dans la pauvreté est passée de 42,3 % à 45,2 % en six mois. L’organisation estime leur nombre à 5,3 millions, contre 5 millions au semestre précédent.

Il y a également une différence entre être pauvre et ne pas disposer des ressources nécessaires pour couvrir ses besoins alimentaires élémentaires. Cette dernière situation, celle de l’extrême pauvreté, concernait 10,9 % des enfants et adolescents au premier semestre 2026, contre 9,4 % fin 2025.

Fait intéressant dans un pays dont le président a fait de la réduction du rôle de l’État son principal marqueur idéologique : l’UNICEF estime que, sans les allocations familiales et l’aide alimentaire versées par les pouvoirs publics, le taux d’extrême pauvreté infantile serait supérieur de plus de six points de pourcentage.

La baisse de l’inflation ne suffit plus à protéger les ménages

La politique de stabilisation menée par Javier Milei a permis de réduire considérablement l’inflation, laquelle dépassait les 200 % en 2023. Une amélioration dont bénéficient les ménages, à condition toutefois que leurs revenus suivent l’évolution des prix.

Or, en octobre 2026, le salaire minimum argentin avait perdu 41 % de sa valeur réelle par rapport à novembre 2023, selon les chercheurs de l’université de Buenos Aires. Quant au salaire moyen des salariés déclarés du secteur privé, son pouvoir d’achat en septembre 2026 n’aurait dépassé que de 1 % celui de novembre 2023.

Le Fonds monétaire international, qui soutient le programme de stabilisation du gouvernement, avait lui-même insisté en mai 2026 sur l’importance du maintien des dispositifs de protection destinés aux populations vulnérables.

La nouvelle contraction économique intervient donc à un moment où la récupération des revenus s’essouffle et où les emplois les plus protecteurs continuent de disparaître.

On peut se féliciter d’avoir ralenti l’augmentation du prix du pain. Encore faut-il avoir un salaire pour l’acheter.