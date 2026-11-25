À 19 ans, trouver un premier emploi n’est déjà pas forcément simple. Mais pour un jeune qui s’apprête à sortir de prison, à la question de l’emploi s’ajoutent parfois celles du logement, de la reprise d’une formation ou même des papiers nécessaires pour effectuer des démarches administratives. Et rien n’oblige à attendre la fin de la détention pour commencer à s’en occuper.

Le 25 novembre 2026, au Salon des maires, les ministères de la Justice, du Travail et de l’Intérieur ainsi que l’Union nationale des missions locales ont renouvelé leur partenariat jusqu’en 2029. Le communiqué de la Justice annonce notamment 884 000 euros de cofinancement prévus pour 2026, contre 850 000 en 2025 et 750 000 en 2024. Il s’agit de la contribution du ministère aux postes de conseillers spécialisés, pas d’une enveloppe distribuée directement aux jeunes.

Des conseillers qui interviennent aussi en prison

Le réseau travaille depuis plus de trente ans auprès des 16-25 ans concernés par une mesure judiciaire. Le ministère fait état de 200 conseillers spécialisés et de 7 809 jeunes accompagnés en détention en 2025, contre 5 794 un an plus tôt. Cela renseigne sur le nombre de jeunes suivis, mais pas sur le nombre de ceux qui ont ensuite trouvé du travail, ni sur la baisse effective de la récidive.

Pour un jeune détenu, le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), s’il est majeur, ou les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), s’il est mineur, constituent des interlocuteurs pour organiser cet accompagnement. Le ministère de l’Intérieur décrit des conseillers justice présents aussi en milieu ouvert. Un jeune qui n’est pas incarcéré peut donc également aborder son projet avec le professionnel chargé de son suivi judiciaire et la mission locale de son territoire.

Le nouveau partenariat veut surtout éviter une rupture entre le travail accompli en détention et les démarches à poursuivre dehors. Dans un contexte où le chômage des jeunes reste élevé, obtenir un rendez-vous et identifier une formation avant la sortie peut avoir un intérêt très concret : ne pas recommencer toutes les démarches une fois libéré.

Et pour un jeune qui n’a pas encore 18 ans ?

Depuis 2020, l’obligation de formation concerne les 16-18 ans. Cela ne veut pas dire que tous doivent retourner au lycée : une activité salariée, l’apprentissage, le service civique ou un parcours d’insertion peuvent aussi répondre à cette obligation. La mission locale doit notamment chercher une solution adaptée aux jeunes qui ont quitté leur établissement sans poursuivre de parcours.

La PJJ dispose par ailleurs de ses propres structures éducatives, notamment pour aider les mineurs à reprendre des apprentissages. Et les missions locales, dont le rôle est défini par le code du travail, ne s’occupent pas seulement de chercher des offres d’alternance ou d’emploi : elles peuvent aussi orienter vers des solutions aux difficultés sociales qui empêchent d’y accéder. Le choix d’un dispositif dépend de la situation du jeune et de ses conditions d’admission.

L’accord prévoit de former davantage les professionnels et d’étendre les possibilités de travail d’intérêt général à vocation pédagogique. Mais un TIG est une peine, non un contrat de travail rémunéré. L’enjeu est bien de permettre au jeune de construire un parcours qui se poursuive au-delà de la mesure judiciaire, et non de lui promettre un poste à l’issue de celle-ci.