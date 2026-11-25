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Le salaire, toujours en tête, mais avec plus de transparence

La rémunération reste un critère décisif. Selon une étude de l’Apec menée avec Terra Nova et publiée en novembre 2025, le salaire mensuel net médian des cadres atteint 3 620 euros. Cette étude montre aussi que les attentes ne portent plus seulement sur le montant : les salariés veulent comprendre comment leur salaire est fixé et voir leurs efforts reconnus.

Ce besoin de clarté va devenir une obligation. La directive européenne sur la transparence salariale impose notamment d’indiquer une rémunération ou une fourchette aux candidats. Afficher un salaire dès l’annonce n’est donc plus un pari risqué : c’est un moyen d’attirer des candidatures mieux ciblées.

Le télétravail, devenu un acquis

L’enquête de l’Apec publiée en mars 2026, conduite auprès de 1 000 entreprises et 2 000 cadres, est sans ambiguïté. 74 % des cadres seraient mécontents si leur nombre de jours de télétravail diminuait, et 80 % vivraient mal sa suppression. Parmi les avantages les plus cités par les cadres, le télétravail n’arrive que derrière l’intérêt du poste.

Pour un recruteur, préciser dès le départ la politique de télétravail (nombre de jours, souplesse, équipement) évite les malentendus au moment de la proposition.

L’évolution, au-delà du titre de manager

Les cadres veulent savoir où ils peuvent aller. Mais l’évolution ne passe plus forcément par l’encadrement d’équipe : une étude de l’Apec parue en janvier 2026 souligne que les postes de manager attirent moins, en raison d’un rôle jugé plus complexe et plus exigeant. Les candidats s’intéressent donc aussi à la montée en compétences, aux formations et aux parcours d’expertise.

Comment un cabinet aide à aligner offre et attentes

LeCabRH accompagne ses clients dans le recrutement et la gestion des talents, avec des solutions adaptées à leur secteur et à leur région. Ses consultants aident à construire une offre réaliste, à approcher directement des profils qui ne répondent pas aux annonces et à présenter le poste de manière transparente.

Côté candidats, le cabinet mise sur l’écoute, la réactivité, la confidentialité et un accompagnement à chaque étape. Cette double relation permet de rapprocher plus vite ce que l’entreprise propose et ce que le cadre recherche vraiment.